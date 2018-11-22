"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

TÜİK, tüketici güven endeksini açıkladı

22 Kasım 2018, Perşembe 10:10
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya göre yüzde 4 artış gösterdi. Buna göre ekimde 57,3 olan endeks değeri, kasımda 59,6 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 5,4 artışla 77,5 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de kasımda yüzde 6,2 artarak 72,8'den 77,4'e yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 düşüşle 63,4'e indi.

Tasarruf etme ihtimali endeksi, ekimde 19,2 iken kasımda yüzde 4,8 artışla 20,1 oldu.

AA

Etiketler: tüik
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şehit Savcı Kiraz davasında yeni gelişme

    Brexit ile ilgili önemli gelişme

    Kılıçdaroğlu: 2 bin lirayla kira mı ödenir, ev mi geçindirilir?

    AB Yüksek Temsilcisi Mogherini'den Türkiye açıklaması

    Bakan Çavuşoğlu: AB'den daha fazla destek bekliyoruz

    ''Trump'ın önüne yeterince para yığ, bir cinayet yanına kar kalabilir''

    Meteoroloji'den 5 bölgeye sağanak uyarısı!

    İlyas Tüfekçi sitem etti: “Eski arkadaşlarım bir kere bile aramadı”

    California'da ölü sayısı 83 oldu: Eyalet tarihinin en büyük orman yangını...

    Malatya'dan üzücü haber!

    TÜİK, tüketici güven endeksini açıkladı

    Ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

    ABD'den Yemen çağrısı: Artık çatışmayı sonlandırın

    Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan İSEDAK genelgesi

    Nobel Ödüllü Yemenli aktivist: Yeter, Yemen Savaşına son verin!

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı

    AB ile kritik zirve

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama

    TOBB ve meslek kuruluşlarına ilişkin teklif yasalaştı

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk çok fazla zorlanırsa...
    Genel

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    Genel

    Trump-Kaşıkçı ilişkisinin perde arkası ortaya çıktı
    Genel

    Kanserden vefat eden bir kadının tavsiyeleri
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu?
    Genel

    İlyas Tüfekçi sitem etti: “Eski arkadaşlarım bir kere bile aramadı”
    Genel

    "2 milyon nüfuslu 2 uydu kent yapıyorsunuz" iddiaları hakkında açıklama
    Süleyman KÖSMENE

    Yeşil ağaçtan ateşin çıkartılması ne demek?
    Cevher İLHAN

    “100 günlük eylem plânı”nın akıbeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.