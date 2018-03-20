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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

TÜİK verilerine göre tüketici güven endeksi azaldı

20 Mart 2018, Salı 11:30
Tüketici güven endeksi, mart ayında şubat ayına kıyasla yüzde 1,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, bu ay bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalırken, şubatta 72,3 olan endeks değeri 71,3'e geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,7 azalarak 90,6'ya indi. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi, bu dönemde yüzde 1,7 azalarak 96,8'den 95,1'e geriledi. Söz konusu azalışta, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi anılan dönemde yüzde 2,4 azaldı ve martta 73,5 oldu. Bu gerileme, gelecek 12 ayda işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 1,2 arttı. Şubatta 25,7 olan endeks, mart ayında 26 olarak kayıtlara geçti. Bu artışta, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olmadığını düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalması belirleyici oldu.

AA

Etiketler: tüik, tüketici
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