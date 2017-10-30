Tüketici güven endeksi düşmeye devam ediyor

Ekonomik güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla yüzde 1,5 azalarak 103'ten 101,4'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.
Buna göre, ekonomik güven endeksi ekimde eylüle göre yüzde 1,5 azalarak 103 değerinden 101,4'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki gerilemeden kaynaklandı.
Ekimde tüketici güven endeksi 67,3, hizmet sektörü güven endeksi 101,1 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 104 değerine geriledi.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 112,2, inşaat sektörü güven endeksi ise 84,2 değerine yükseldi.
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AA