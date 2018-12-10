Tüketici kredileri 182 kat arttı

Hanehalkının sadece 2018 yılında kredi kartı borcu yüzde 15 arttı.

Buna karşılık halk konut ve taşıt kredisine yanaşmıyor, zorunlu tüketimlerine alımgücü yetmeyen insanlar kredi kartlarına sarılıyor. Kredi limitinin dolduğuna, ne firmaların ne tüketicilerin kredi kullanamadığına dikkat çekilirken yalnızca kredi kartları arttığı belirtiliyor. T24’te yer alan habere göre, AKP’nin iktidara geldiği 2002 Kasımında halkın tüketici kredisi borcu 2,2 milyar lira iken, BDDK’nın bu hafta açıkladığı rapora göre bugün halkın konut, taşıt ve ihtiyaç kredi borcu toplamı 16 yılda tam 182 kat artarak 403,7 milyar liraya çıktığının altı çizildi. Bu verilerle Türkiye’de yaşayan 80 milyon kişinin bankalara yaklaşık 5 bin lira borcu bulunuyor. Geniş halk kesimleri ev sahibi olma umuduyla 120 ay vadeli konut kredilerinden faydalandı. 2002 yılında 0,4 milyar TL olan halkın konut kredisi borcu bugün 477 kat artarak 191 milyar TL’ye çıktı.

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