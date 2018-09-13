"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor

13 Eylül 2018, Perşembe
TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ: ZAMLAR YAĞMUR GİBİ. GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAM FURYASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ.

Tüketicide mecal kalmadı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar: “Mecali kalmayan tüketiciler zamların hangi birini şikâyet etsinler? Zamlar kanıksanan bir durum, sıradan bir olay haline geldi.”

Her taraftan sarıldık

“Son birkaç ay içinde zam gelmeyen ürün neredeyse yok. İthalât ve ihracat lobileri, bir de aracılar, tefeciler ve istismarcılar had safhada. Hem içeriden, hem dışarıdan sarıldık.”

***

Zamlar bunaltıyor

THD Derneğin Genel Başkanı Turhan Çakar son günlerdeki zamlarla ilgili, “Tüketicinin şuna zam geldi buna zam geldi demeye mecali yok. Hangi birisini şikÂyet etsinler? Kanıksanan bir durum, sıradan bir olay haline geldi.” dedi.

Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle birçok sektörde ürünlerin fiyatları arttı. Marketlerdeki fiyatlardan cebi yanan tüketicilerin hakları için başvurduğu adres ise Tüketici Hakları Derneği (THD). Derneğin Genel Başkanı Turhan Çakar önceki dönemlerde belli başlı kalemlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler aldıklarını belirtirken son günlerdeki zamlarla ilgili, “Tüketicinin şuna zam geldi buna zam geldi demeye mecali yok. Hangi birisini şikayet etsinler? Kanıksanan bir durum, sıradan bir olay haline geldi” diye konuştu.

Uçurumun kıyısındayız

Enerji, tarım, hayvancılık ve birçok alanda dışa bağımlılığın artmasından dolayı krizle karşı karşıya kalındığını belirten Çakar, tüketicilerin artan fiyatlarla ilgili tepkilerine ilişkin “Zamlar yağmur gibi yağıyor. Tüketicilerin şuna zam geldi buna zam geldi diyebilecek hali yok. Sürekli zamla karşı karşıyayız. Son birkaç ay içerisinde zam gelmeyen ürün neredeyse yok. Tarihte görülmemiş zam furyasıyla karşı karşıya tüketici. İthalat lobileri, ihracat lobileri, bir de Türkiye’de aracılar, tefeciler ve istismarcılar had safhada. Hem içeriden hem dışarıdan sarılmış durumdayız. Bu işin sonu yok ve büyük harflerle yazın, Türkiye uçurumun kıyısında.” dedi.

Meslek örgütleri bas bas bağırıyor

Türkiye’de yaşanan ekonomik krize ilişkin, “Meslek örgütleri yıllardan beri bas bas bağırıyor” diyen Çakar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) yeniden açılarak yerli mallarla bu krizin atlatılabileceği görüşünde. KİT’lerin yüzde 90’ı AK Parti döneminde özelleştirildi” diyen Çakar “Örneğin bugün artışından muzdarip olduğumuz kâğıt fabrikaları bu dönemde özelleştirildi. Mantık alır gibi değil. Şimdi de milyarlarca dolar vererek kâğıt ithal ediyoruz. Sonra da zam geldi diyoruz. Okul defterlerine, tuvalet kâğıdına, gazete kâğıdına zam gelmiş. Temeli ne? Onu üreten KİT’leri kapatarak dışa bağımlı hale getirdiler.’’ diye konuştu.

Etiketler: zam, tüketici
Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gıda israfına karşı tavsiyeler

    Demokrasi sözleri tutulsun

    Sorunların kaynağı 12 Eylül

    Yeni bir büyüme modeline geçelim

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor

    Başkan’ın bisikletli tasarrufu devam ediyor

    Varlık içinde yokluk çekiliyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan'a gidiyor

    Türkiye'de tutuklu bulunan Alman gazeteci serbest bırakıldı

    'Gazze'de durum kötüleşiyor'

    Sudan'da yıllardır süren iç savaş anlaşmayla bitti

    Filistin'de sağlık hizmetleri durma noktasında

    E-5 kara yolunda yangın paniği

    Sağlıkta da kriz

    Katar Emirliği'den Erdoğan'a 400 milyon dolarlık uçak hediyesi

    ABD, ham petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bıraktı

    İflâslar peş peşe

    BM'den İdlib konusunda 'kırmızı çizgi' uyarısı

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AB ile yeni sayfa?
    Mustafa Göknur

    Musîbetlere bakışımız nasıl olmalı?
    Genel

    Türkiye, Suriye gibi olmadıysa bunu Nur Talebelerine borçlu
    Genel

    Yeni bir büyüme modeline geçelim
    Ahmet BATTAL

    Dindar kılıklı Kemalizm mi dediniz!
    Genel

    Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm âlemini batıran darbeci zihniyet değil mi?
    Genel

    Demokrasi sözleri tutulsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan GÜNEŞ

    Tevhid medeniyeti ve medeniyetler çatışması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.