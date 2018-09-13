Tüketicide mecal kalmadı: Zamlar bunaltıyor

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ: ZAMLAR YAĞMUR GİBİ. GÖRÜLMEMİŞ BİR ZAM FURYASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ.

Tüketicide mecal kalmadı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar: “Mecali kalmayan tüketiciler zamların hangi birini şikâyet etsinler? Zamlar kanıksanan bir durum, sıradan bir olay haline geldi.”

Her taraftan sarıldık

“Son birkaç ay içinde zam gelmeyen ürün neredeyse yok. İthalât ve ihracat lobileri, bir de aracılar, tefeciler ve istismarcılar had safhada. Hem içeriden, hem dışarıdan sarıldık.”

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Zamlar bunaltıyor

THD Derneğin Genel Başkanı Turhan Çakar son günlerdeki zamlarla ilgili, “Tüketicinin şuna zam geldi buna zam geldi demeye mecali yok. Hangi birisini şikÂyet etsinler? Kanıksanan bir durum, sıradan bir olay haline geldi.” dedi.

Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle birçok sektörde ürünlerin fiyatları arttı. Marketlerdeki fiyatlardan cebi yanan tüketicilerin hakları için başvurduğu adres ise Tüketici Hakları Derneği (THD). Derneğin Genel Başkanı Turhan Çakar önceki dönemlerde belli başlı kalemlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler aldıklarını belirtirken son günlerdeki zamlarla ilgili, “Tüketicinin şuna zam geldi buna zam geldi demeye mecali yok. Hangi birisini şikayet etsinler? Kanıksanan bir durum, sıradan bir olay haline geldi” diye konuştu.

Uçurumun kıyısındayız

Enerji, tarım, hayvancılık ve birçok alanda dışa bağımlılığın artmasından dolayı krizle karşı karşıya kalındığını belirten Çakar, tüketicilerin artan fiyatlarla ilgili tepkilerine ilişkin “Zamlar yağmur gibi yağıyor. Tüketicilerin şuna zam geldi buna zam geldi diyebilecek hali yok. Sürekli zamla karşı karşıyayız. Son birkaç ay içerisinde zam gelmeyen ürün neredeyse yok. Tarihte görülmemiş zam furyasıyla karşı karşıya tüketici. İthalat lobileri, ihracat lobileri, bir de Türkiye’de aracılar, tefeciler ve istismarcılar had safhada. Hem içeriden hem dışarıdan sarılmış durumdayız. Bu işin sonu yok ve büyük harflerle yazın, Türkiye uçurumun kıyısında.” dedi.

Meslek örgütleri bas bas bağırıyor

Türkiye’de yaşanan ekonomik krize ilişkin, “Meslek örgütleri yıllardan beri bas bas bağırıyor” diyen Çakar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) yeniden açılarak yerli mallarla bu krizin atlatılabileceği görüşünde. KİT’lerin yüzde 90’ı AK Parti döneminde özelleştirildi” diyen Çakar “Örneğin bugün artışından muzdarip olduğumuz kâğıt fabrikaları bu dönemde özelleştirildi. Mantık alır gibi değil. Şimdi de milyarlarca dolar vererek kâğıt ithal ediyoruz. Sonra da zam geldi diyoruz. Okul defterlerine, tuvalet kâğıdına, gazete kâğıdına zam gelmiş. Temeli ne? Onu üreten KİT’leri kapatarak dışa bağımlı hale getirdiler.’’ diye konuştu.