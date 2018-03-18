Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Altının gram fiyatı, dolar kurundan bulduğu destekle 16 Mart Cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 166,4 lirayı gördü.

Gram altın, dolar kurundan bulduğu destekle bu hafta tarihinin en yüksek seviyesi olan 166,4 liraya çıktı.

Altının gram fiyatı bu hafta, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 162 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 16 Mart Cuma günü 166,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,1 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 165,6 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,70 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1.314,20 dolar seviyesinden tamamladı.

Gram altın, yılbaşında bu yana da yatırımcısına yüzde 4 kazandırdı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, yaptığı açıklamada, son zamanlarda dolar kurundaki değer kazançlarının altının gram fiyatının yükselmesine neden olduğunu kaydetti.