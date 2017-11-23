Tüm zamanların en yüksek seviyesininin ardından 'altın'da son durum?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, öğleden sonra dolar kurundaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 162,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 163,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269, Cumhuriyet altını 1.095 liradan satılıyor. Dünkü yüzde 0,94'lük yükselişin ardından bugün negatif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.290,15 dolardan işlem görüyor. AA

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