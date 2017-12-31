"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Tunus’tan zeytinyağı ithalatı ‘samimiyet göstergesi’ymiş!

31 Aralık 2017, Pazar 12:37
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tunus’tan zeytinyağı ithal edilmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi: 3 bin tonluk ithalat ‘samimiyet göstergesi’ymiş.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tunus ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında “Zeytinyağı ithalatı olabilir, bu konuda çalışmalar yapılacak” demiş, Zeybekci de Türkiye’de zeytin ve yağının kutsal olarak bilindiğini dile getirerek, gerekirse Tunus’un ihracatını artırabilmek için ithalatın gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Tunus’tan zeytinyağı ithalatı yapma kararı sert şekilde eleştirilmiş, kamuoyundan tartışmalara neden olmuştu.

Tunus’a destek

Zeybekci kararın arka planını şöyle anlattı: “Tunus’la 2005 yılında imzalamış olduğumuz serbest ticaret anlaşması var. 1 milyar 150 milyon dolar civarında dış ticaret hacmimiz var. 900 milyon doları aşkın kısmını biz Tunus’a satıyoruz. Tunus’tan 200 milyon dolar civarında ithalatımız var. Tunus, bize ticaret anlaşmasının kendisini zarara uğrattığını, kendisine negatif anlamda zarar verdiği söylediğinde araştırdık, Tunus’tan daha çok ne alabiliriz diye. Biz aynı zamanda ara malı ve ham madde ithalatçısı bir ülkeyiz. Tunuslu dostlarımıza gerekse fosfat ithalatında büyük destek verdik. Gerekse Türk yatırımlarının artması konusunda ve oradaki yatırımlardan üretilen ürünlerin Türkiye’ye ithalatıyla ilgili destek vermeye çalışıyoruz.”

‘Samimiyeti göstergesi’

Bakan, kararı ‘samimiyeti göstergesi’ olarak niteledi: “Türkiye olarak Akdeniz havzasında beşinci en büyük zeytinyağı üreticisiyiz. Tunus ise ikinci en büyük üretici. Bizim için samimiyetimizin göstergesi olarak dahilde işleme izin belgesi yeni ihracat kaydı olmak şartıyla zeytinyağını da ithal etmeyi düşünebileceğimizi söyledik. Bu da son derece sınırlı miktarda. Türkiye’nin toplam zeytinyağı üretim ve tüketiminin zaman zaman 280 bin tonlar seviyesine geldiği ortamda dedik ki, 3 bin tonluk rakamı alabiliriz.”

Eleştiriler de cahilceymiş

Zeybekci eleştirilere de yanıt verdi: “Eleştirilere saygımız var ama, hiç kimse bu ülkenin ekonomi bakanından daha fazla Türk ekonomisini düşündüğünü, üreticiyi düşündüğünü, zeytinyağı üreticisini, tarım kesimini ve köylüsünü düşündüğünü iddia etmesin. Buna en masumane cevap olarak şöyle söylüyorum; bu şekilde eleştiriler cehalettir, başka şey değildir. Biz ne söylüyorsak, tam söylediğimiz cümleye bakmalarını tavsiye ediyoruz. Devlet sorumluğu ve millet sevdasıyla biz ne söylediğimizi gayet iyi biliyoruz.”

Okunma Sayısı: 390
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    306. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akdağ'dan KHK yorumu: İyi ki böyle bir şey yapmışız

    Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu

    Tunus’tan zeytinyağı ithalatı ‘samimiyet göstergesi’ymiş!

    Enerji içeceklerine üç yerde yasak

    Damlası 7, kilosu 7 bin TL

    Elektriğe yüzde 8,8 zam geldi

    Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin sığınma talebi kabul edildi

    Yeni devlet modeli, 2019'da hayata geçecek

    150 yıllık havra, semt konağına çevrildi

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor

    'Pardon'dan sonra sıra tazminatta

    Alman Bakandan başörtüsü yasağı tepkisi

    AB Türkiye’yi, Türkiye AB’yi anlamadı

    Başvuruların çoğu OHAL’den

    Kardeşe mektup insanlığa ders...

    Genç işsizlik niye yüksek?

    'Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter'

    Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme

    AİHM ‘tek tip’e geçit vermedi

    Kabul edilebilir değil, ama hayırlı olsun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Pardon'dan sonra sıra tazminatta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporunda Yeni Asya
    Genel

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatlerin siyasetle imtihanı
    Genel

    Nazlı Ilıcak: 'Kaderde bu da varmış' demekten başka çarem yok
    Halil AKGÜNLER

    Hz. Âdem (as) zenci miydi?
    Misbah ERATİLLA

    Melekler onu alkışladı
    Ahmet BATTAL

    Pire koyun, bit coin!
    Genel

    Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu
    Faruk ÇAKIR

    İşini bilen kayadan da para kazanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.