"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

TÜPRAŞ ve ODTÜ'den güç birliği

21 Kasım 2017, Salı 11:53
TÜPRAŞ tarafından ODTÜ Teknokent'te Veri Analitiği Merkezi açılacak, teknokent ekosisteminde ortak projeler geliştirilecek; ODTÜ'de ilgili bölümlerle iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), yükseköğretim ve araştırma-geliştirme alanında önemli işler yapan ODTÜ ve ODTÜ Teknokent ile kapsamlı bir iş birliği yapacak.

Konuya ilişkin bir süredir görüşmeler yürüten TÜPRAŞ, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent yetkilileri, varılan mutabakatı somutlaştırarak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ortak çalışmalar için protokol imzaladı.

Protokol çerçevesinde, TÜPRAŞ'ın faaliyet alanlarına yönelik akademik bilgiye erişim ve üniversite-sanayi iş birliği konularında ortak çalışmalar yapılacak. Üniversitenin ilgili bölümleriyle iş birliği içinde ODTÜ Teknokent'te Veri Analitiği Merkezi açılacak ve teknokent ekosisteminde ortak projeler geliştirilecek.

İş birliği doğrultusunda, eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecek, ortak projeler geliştirmesi için ODTÜ Teknokent tarafından destek sağlanacak, girişimcilere yönelik "start-up" programları düzenlenecek veya mevcut programlara katkı verilecek.

TÜPRAŞ'ın araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere nitelikli insan kaynağına erişim desteği sağlanmasını da içeren protokolle sektörel teknokent, kuluçka merkezi ve benzeri yapılar oluşturulmasına yönelik iş birliği geliştirilmesi ele alınacak.

Gelecek yıl faaliyetlerine başlaması planlanan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Veri Analitiği Merkezi açacak TÜPRAŞ, teknokent ekosisteminde ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyor. ODTÜ Teknokent yönetimi, TÜPRAŞ ve teknokent firmaları arasındaki ortak projelere destek verecek.

AA

Etiketler: tüpraş, odtü
Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    266. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aktroll'ler müşavir olarak atandı

    Erdoğan: 17-25 Aralık tezgahını ABD’de kurdular

    Artık ayvayı yemeyen kalmayacak!

    Ankara'nın yeni başkanı, Gökçek'in projesini halka soracak

    Nijerya'da camide intihar saldırısı: 30 ölü

    Ruhani IŞİD'in bittiğini ilan etti

    FT: Siyasi gerilim arttı, TL düştü

    Merkez Bankası'ndan yeni hamle

    Putin ve Esad Soçi’de kucaklaştı

    Altında da rekor geldi

    Hollanda'da 'başörtülü polis' hakkında karar

    Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı

    Hulusi Akar'dan kritik ziyaret

    Dolar ve Euro'nun ateşi yine yükseldi

    'Senden büyük Allah var' diyemiyorlar

    Öğretmeni dinleyen kim!

    Kahraman, tekrar Meclis Başkanı seçildi

    Dünyada 151 milyon çocuk işçi var

    Faizlerle ilgili KHK geliyor

    Amanos Dağları'nda sıcak çatışma!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Senden büyük Allah var' diyemiyorlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aşı tutmayınca...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir ileri, iki geri adımlar
    Genel

    Öğretmeni dinleyen kim!
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanı kriter mi değiştirdi?
    Süleyman KÖSMENE

    Kral da olsan bir hesap soran olur!
    Genel

    KHK ile ihraç edilen öğretmen intihar etti
    Orhan GÜLER

    “O dehşetli zâtı ilk teşhis eden Bediüzzaman Hazretleridir!”
    Atilla YILMAZ

    Adını gavsların yanına yazdıran kadın: Hakime Hesna Hanım!
    Emin Fırat

    İyi olmak kolay, zor olan âdil olmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.