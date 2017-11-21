TÜPRAŞ ve ODTÜ'den güç birliği

TÜPRAŞ tarafından ODTÜ Teknokent'te Veri Analitiği Merkezi açılacak, teknokent ekosisteminde ortak projeler geliştirilecek; ODTÜ'de ilgili bölümlerle iş birliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), yükseköğretim ve araştırma-geliştirme alanında önemli işler yapan ODTÜ ve ODTÜ Teknokent ile kapsamlı bir iş birliği yapacak.

Konuya ilişkin bir süredir görüşmeler yürüten TÜPRAŞ, ODTÜ ve ODTÜ Teknokent yetkilileri, varılan mutabakatı somutlaştırarak, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında ortak çalışmalar için protokol imzaladı.

Protokol çerçevesinde, TÜPRAŞ'ın faaliyet alanlarına yönelik akademik bilgiye erişim ve üniversite-sanayi iş birliği konularında ortak çalışmalar yapılacak. Üniversitenin ilgili bölümleriyle iş birliği içinde ODTÜ Teknokent'te Veri Analitiği Merkezi açılacak ve teknokent ekosisteminde ortak projeler geliştirilecek.

İş birliği doğrultusunda, eğitim programları ve etkinlikler düzenlenecek, ortak projeler geliştirmesi için ODTÜ Teknokent tarafından destek sağlanacak, girişimcilere yönelik "start-up" programları düzenlenecek veya mevcut programlara katkı verilecek.

TÜPRAŞ'ın araştırma faaliyetlerini desteklemek üzere nitelikli insan kaynağına erişim desteği sağlanmasını da içeren protokolle sektörel teknokent, kuluçka merkezi ve benzeri yapılar oluşturulmasına yönelik iş birliği geliştirilmesi ele alınacak.

Gelecek yıl faaliyetlerine başlaması planlanan ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde Veri Analitiği Merkezi açacak TÜPRAŞ, teknokent ekosisteminde ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyor. ODTÜ Teknokent yönetimi, TÜPRAŞ ve teknokent firmaları arasındaki ortak projelere destek verecek.