Turhan, Büyük İstanbul Tüneli projesine ilişkin bilgi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TRANSİST 11. İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, ulaştırmanın, günümüzde ülkelerin ekonomik gelişimlerini ve refah seviyelerini etkileyen en önemli sektörlerin başında geldiğine işaret etti.

Bu ve benzeri nedenlerle hükümet olarak, işe başladıkları günden bugüne kadar ulaştırmaya stratejik bir sektör olarak baktıklarını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan meselenin insani ve ticari olmak üzere iki yönü bulunmaktadır. İnsani açıdan meseleye bakacak olursak, nüfusumuz 80 milyonu aşmış durumda ve bu nüfusun kahir ekseriyeti şehirlerde yaşıyor. 1950'lerde köyden kente başlayan göç, kısa bir zaman diliminde katlanarak aşırı derecede artmıştır. Bu durum, özellikle 1980’lerden sonra şehirlerde altyapıdan kültüre, sosyoekonomik pek çok soruna zemin teşkil etmeye başlamıştır. 1980'ler, aynı zamanda ülkemizin dışa açılan yıllarının başlangıcı diyebiliriz. Birçok alanda olduğu gibi ulaşım ve altyapı alanı da ne yazık ki dinamiklerin gerisinde ilerleme kaydetmiştir. Elbette bunun bedelini, millet olarak da devlet olarak da ödedik, ödüyoruz."

"İstanbul'da inşaatı sürdürülen raylı sistem hatlarının uzunluğu 143 kilometre"

Mehmet Cahit Turhan, nüfus, ekonomik ve kültürel anlamda Türkiye'nin en büyük marka değeri olan İstanbul'da, yılların birikimi olan altyapı sorunlarının çözümüne ayrı önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ulaşım alanında İstanbulumuz'da dev adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Metro uzunluğu yıl sonunda 233 kilometreye ulaşmış olacak. Daha geçtiğimiz ay hep birlikte Ümraniye-Çekmeköy metrosunun açılışını yaptık. Büyükşehir Belediyemiz'in öngördüğü hedef bin kilometrenin üstünde... Büyükşehir Belediyemiz'in yetersiz kaldığı yerlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz devreye giriyoruz. 118 şantiyede ve 18 güzergahta çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Bakanlığımız tarafından İstanbul'da inşaatı sürdürülen raylı sistem hatlarının uzunluğu 143 kilometre. Yapımına devam ettiğimiz Kaynarca-Sabiha Gökçen hattıyla Kadıköy-Kartal metrosunu Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağız. Bakırköy-Kirazlı hattıyla Kirazlı-Olimpiyatköy metrosunu Marmaray'a ve İDO'ya ulaştıracağız. Gayrettepe-yeni havalimanı hattı ve Halkalı-yeni havalimanı hatlarıyla İstanbulluları yarım saatin altında İstanbul Havalimanı'na ulaştıracağız."

Turhan, metro çalışmalarının yanında İstanbul'un banliyö hatlarının iyileştirilmesini de ihmal etmediklerini, banliyö çalışmaları bittiğinde Gebze-Halkalı arasının 3 hat haline geleceğini bildirdi.

Turhan, Büyük İstanbul Tüneli projesine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"İstanbul Boğazı’nı yer altından geçecek Büyük İstanbul Tüneli'nde proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz. Tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı tünel inşa edeceğiz. Bu tünelle, Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yükü önemli ölçüde azalacak. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistem, ekspres metro ile birbirine bağlanacak.

30 kilometre uzunluğundaki İncirli-Gayrettepe-Altunizade-Söğütlüçeşme hattında ise 15 istasyon olacak. Dahası bu dev tünel, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Ataşehir-Sabiha Gökçen hatlarıyla tam entegre olacak. Böylece vatandaşlarımız, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'ni kullanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tren değiştirmeden bir saatin altında ulaşabilecekler. Çalışmalarımız tamamlandığında İstanbul’un tüm ilçeleri, metro ile birbirine bağlanmış olacak."

Konuşmasının ardından yetkililerle fuardaki stant alanını gezen Turhan, İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyacak Havaist otobüsünü de inceledi.