Turist sayısı yüzde 21 azaldı

Kasımda Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 azalırken, yılın 11 ayında kayıp yüzde 30'u geçti.

2016 yılı Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,35 düşüş gösterdi. Ocak-Kasım döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,85 azaldı. Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2016 yılı Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,35'lik bir azalışla 1 milyon 353 bin 280 kişi oldu. Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçinin 17 bin 454'ü (yüzde 1,29) günübirlikçi.

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