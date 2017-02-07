Turistler yemeğe 5,1 milyar dolar harcadı

Türkiye'ye geçen yıl gelen turistler, yeme içmeye 5 milyar 108 milyon dolar harcadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2016 yılında tatilini Türkiye'de geçiren turistlerin toplam turizm harcaması, 18 milyar 495 milyon doları kişisel harcama, 3 milyar 611 milyon doları da paket tur harcamaları olmak üzere 22 milyar 107 milyon dolar oldu.

Turistlerin kişisel harcamalar içinde en yüksek kalemi (yüzde 27) 5 milyar 108 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 3 milyar 269 milyon dolarla uluslararası ulaştırma harcamaları takip etti.

Söz konusu dönemde turistler, konaklama için 2 milyar 507 milyon dolar, ulaştırma için 1 milyar 772 milyon dolar, sağlık için 715 milyon dolar, spor, eğitim ve kültür için 295 milyon dolar, tur hizmetleri için de 55 milyon dolar harcadı.

Turistlerin Türkiye'de giyim ve ayakkabıya yaptıkları harcama 2 milyar 607 milyon dolar, hediyelik eşyaya yaptıkları harcama ise 1 milyar 24 milyon dolar olarak kayda geçti.

Türkiye'den halı ve kilim alan turistlerin ödediği miktar 87 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer harcamalara 902 milyon dolar para ayıran turistler, marina hizmetlerine de 55 milyon dolar harcama yaptı.

YURTDIŞI HARCAMANIN YÜZDE 25'İ KONAKLAMAYA

Yurtiçinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm giderleri ise 2016'da 5 milyar 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Turizm giderlerinin 4 milyar 31 milyon doları kişisel harcama ve 1 milyar 18 milyon doları paket tur harcamalarından oluştu.

Türk vatandaşları, yurtdışındaki kişisel harcamalarının yüzde 65'ini yeme içme, konaklama ve hediyelik eşyaya ayırdı. Turizm giderlerinin 1 milyar 120 milyon doları yeme içme, 1 milyar 35 milyon doları konaklama ve 472 milyon doları hediyelik eşya harcamalarından oluştu. Kişisel harcamalarda yeme içmenin payı yüzde 27, konaklamanın payı yüzde 25 ve hediyelik eşyanın payı yüzde 11 olarak gerçekleşti.