"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Türk çayını en çok Almanya alıyor

22 Eylül 2018, Cumartesi 13:40
Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye bin 439 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 5 milyon 715 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde 5 milyon 715 bin dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi. Bu dönemde en çok çay ihracatı Almanya'ya yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye çay gönderildi. Söz konusu dönemde bin 439 tonluk çay ihracatı karşılığında 5 milyon 715 bin 773 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'nin çay ihracatında 128 ton ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 770 bin dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'le 634 bin dolar, ABD'ye ise 576 bin dolarlık çay satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, çayın Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünü olduğunu söyledi.

Çay Sektör Komitesi Başkanı da olan Turgut, çay ihracatının giderek geliştiğini belirterek, "İhracattaki gelişmeden memnunuz. Türk çayındaki marka bilinilirliğinin artması ve yurt dışı piyasalardaki tanıtım çalışmaları ile ihracat daha da gelişme gösterdi. Özellikle ÇAYKUR'un tanıtım çalışmalarındaki katkısıyla Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı AB ülkeleri oldu." dedi.

İhracatın daha da artmasını beklediklerinin altını çizen Turgut, "Çay ihracatımızın daha da gelişmesi için katma değerli üretime önem verilmesi gerekiyor. Her ülkenin, tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri ve sağlık trendleri dikkate alınarak ürün geliştirilmesi ile önemli bir talep oluşacaktır. Bu talep ihracatımızı daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin çay ihracatında liderliğini koruduğunu ifade eden Turgut, son yıllarda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta da önemli gelişmeler yaşandığını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: çay, Karadeniz, ihracat, Almanya, ekonomi
Okunma Sayısı: 43
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ruhani'den Trump'a Saddam benzetmesi

    İran, Irak'a açılan iki sınır kapısını kapattı

    Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik zulmü sürüyor

    'Her kenevirden korkmaya gerek yok'

    Ekonomik bunalım bir aileyi yıktı

    BM barış gücü askerlerine katı önlemler alındı

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu

    İran'da askeri törene silahlı saldırı

    Doğru saatlerde yenilen yemek, vücuda fayda sağlıyor

    Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

    Tefrika tuzağından çıkalım

    İsrailli aktivistlerden Filistin'e destek: "Siyonist şeytan işgalci, her işgal sona erer"

    'Almanya ile çok önemli adımların atılacağı yeni bir süreç başladı'

    Kantindeki tehlike: Yapay tatlandırıcı

    Dunya oyun bağımlılığını konusuyor

    İsrail barışı baltalamaya devam ediyor

    Tarihî esere AVM hoyratlığı

    Öğretmenler için anket vakti

    Bursa'da golsüz bereberlik; Erzurum'da 1 golle gelen galibiyet

    Siyaset kampa giriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM’den önemli uyarılar
    Cevher İLHAN

    “Kriz-miriz yok”muş…
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ile nereye kadar?
    Genel

    Kayıp Sedanur'un cenazesi bulundu
    Genel

    Tefrika tuzağından çıkalım
    Süleyman KÖSMENE

    Fasıklık münafıklık mıdır?
    Şükrü BULUT

    Dolar mı, euro mu?
    Risale-i Nur'dan

    Âlem-i İslâm, ümitsizliğe düşmemeli
    Yasemin YAŞAR

    Arzu ve tutku tuzakları
    Genel

    Gerçekleri ihtilâlcilerin yüzüne karşı haykırdık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.