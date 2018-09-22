Türk çayını en çok Almanya alıyor

Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye bin 439 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 5 milyon 715 bin dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde 5 milyon 715 bin dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi. Bu dönemde en çok çay ihracatı Almanya'ya yapıldı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den yılın 8 ayında 96 ülkeye çay gönderildi. Söz konusu dönemde bin 439 tonluk çay ihracatı karşılığında 5 milyon 715 bin 773 dolar kazanç sağlandı.

Türkiye'nin çay ihracatında 128 ton ile Almanya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye gerçekleştirilen ihracattan 770 bin dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'le 634 bin dolar, ABD'ye ise 576 bin dolarlık çay satıldı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, çayın Doğu Karadeniz'in en önemli tarımsal ürünü olduğunu söyledi.

Çay Sektör Komitesi Başkanı da olan Turgut, çay ihracatının giderek geliştiğini belirterek, "İhracattaki gelişmeden memnunuz. Türk çayındaki marka bilinilirliğinin artması ve yurt dışı piyasalardaki tanıtım çalışmaları ile ihracat daha da gelişme gösterdi. Özellikle ÇAYKUR'un tanıtım çalışmalarındaki katkısıyla Avrupa ülkeleri pazarında önemli yer edinen Türk çayının en büyük ihraç pazarı AB ülkeleri oldu." dedi.

İhracatın daha da artmasını beklediklerinin altını çizen Turgut, "Çay ihracatımızın daha da gelişmesi için katma değerli üretime önem verilmesi gerekiyor. Her ülkenin, tüketici kitlesi tercihleri doğrultusunda çay türleri ve sağlık trendleri dikkate alınarak ürün geliştirilmesi ile önemli bir talep oluşacaktır. Bu talep ihracatımızı daha da artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AB ülkelerinin çay ihracatında liderliğini koruduğunu ifade eden Turgut, son yıllarda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta da önemli gelişmeler yaşandığını sözlerine ekledi.