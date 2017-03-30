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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Türk döneri, endeks hesaplamada Big Mac'in yerini alıyor

30 Mart 2017, Perşembe 16:21
Ekonomistlerin tüm dünyada kullandığı hamburger endeksine alternatif olarak döner öne çıkmaya başlaması sektörde bahar rüzgarı estirdi.

Rusya Federasyonu'nda döner ekmeğin, hamburger endeksine karşı daha güçlü alternatif olduğunu söyleyen Yurttaş İnsiyatifi Komitesi'ne (KGİ) Türkiye'den destek geldi. Türk Döneri'nin küresel temsilcisi haline gelen Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, söz konusu girişime her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Rus halkının büyük bölümünün Türk damak tadına uygun bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Emek, uluslararası ekonominin temel göstergelerinden biri olarak kabul edilen ve dünya çapında kullanılan Amerikan Hamburger Endeksi'nin yerine, Türk Döneri'nin tercih edilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. 

BAŞKA ÜLKELERDE DE TERCİH DEĞİŞTİREBİLİR

Amerikan Big Mac endeksinin küresel ekonomiye yön verdiği bir dönemde Rusya'da dönerin Endeks oluşturmada kullanılabilir ürün haline gelmesinin, Türk döneri için tarihi bir fırsat olduğunu belirten Emek şu görüşlere yer verdi: Türk döneri, Rusya Federasyonu'nda dolara alternatif olarak endeks oluşturmada kullanılması Orta Asya ve Uzak Doğu'da bize çok önemli fırsatlar sunuyor. The Economist'in geliştirdiği yönteme uzmanlar tarafından Türk Döneri'nin alternatif olarak gösterilmesi bile gurur verici. Küresel ekonomide kullanılabilir ortak bir değer haline gelen ürünlerimizle rekabet gücümüzü daha da artıracağız"

RUSYA'DE NE OLMUŞTU?

The Economist dergisinin ünlü "Big Mac" endeksini eleştiren Rus ekonomistler, ülke genelinde alternatif bir "alım gücü endeksi" oluşturmak istenince 'şaurma' (Dönerin Rusça'sı) adında karar kılındı. Yurttaş İnisiyatifleri Komitesi (KGİ) ve Open Data Day geliştiricileri forumu, Rusya’da bölgelere göre tüketici alım gücünü kıyaslamak için “şaurma endeksi” oluşturdu. Endeksin yaratıcıları ünlü “Big Mac endeksinden” yola çıktıklarını, ancak Rusya’nın tüm şehirlerinde McDonalds olmadığı için “tüm ülkeyi birleştiren tek fast food” niteliğindeki şaurmayı, yani döneri esas aldıklarını söyledi.

Buna göre, konut ve asgari geçim giderleri (yoksulluk sınırı) çıkarıldıktan sonra elde kalan parayla en fazla şaurma satın alınabilen bölgeler Yamalo-Nenets Özerk Okrugu (günde 10,77 porsiyon), Hantı-Mansi Özerk Okrugu (10,48 porsiyon), Tümen Oblastı (7,49 porsiyon) ve Magadan (7,31 porsiyon) olarak sıralanıyor.

Giderler çıkarıldıktan sonra şaurmaya para ayıramayan bölgeler ise Novosibirsk (-0,47 porsiyon), Kemerovo (-0,08) ve Dağıstan (-0,42). Son sırada Sivastopol var (-0,96).

Rusya’da en ucuz döner 80 ruble ile Pskov Bölgesi’nde satılıyor. En pahalı satış 190 ruble ile Çukotka Özerk Okrugu’nda. Ülke ortalaması 121 ruble.

BİG MAC ENDEKSİ NEDİR?

Big Mac Index, The Economist dergisi tarafından yayınlanan ve birçok ülkenin fiyat düzeyini ve satın alma gücünü gösteren bir endekstir. Endeks adını McDonald's restoranlarında satılan bir hamburger çeşidi olan Big Mac'ten almaktadır. İlk kez Eylül 1986 tarihinde yayımlanmıştır.

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