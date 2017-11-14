Türk gıda devi ABD'de halka arza hazırlanıyor

TFI Tab Gıda, ABD'de 400 milyon dolarlık halka arz için başvuruda bulundu.

Dünya'nın haberine göre TFI Tab Gıda Yatırımları ABD'de halka arz için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Şirket, ekim ayı başında SPK'dan yurt dışında halka arz için izin almıştı. Yapılan başvuruya göre TFI Tab Gıda, Nasdaq'a "QSRG' kodu ile kote olacak. 400 milyon dolar büyüklüğünde olması beklenen halka arza Morgan Stanley, Credit Suisse, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan ve Rabo Securities aracılık edecek.

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