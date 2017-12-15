"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu

15 Aralık 2017, Cuma 17:40
Türk-İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücretin 2018 yılında cmasını talep ettiklerini bildirdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci toplantısını Türk-İş'te yaptı.

Toplantının devam ettiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili taleplerini sıraladı.

Daha önce asgari ücretle ilgili rakamsal taleplerini TÜİK'in bir işçi için hesapladığı asgari geçim endeksini paylaşmasının ardından kamuoyuna açıklayacakları yönündeki değerlendirmelerini anımsatan Atalay, "TÜİK'in resmi rakamı şimdi elimizde. Şu anda bin 893 lira 90 kuruş TÜİK'in resmi açıklaması. Devletin kurumunun açıkladığı bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım. Türk-İş olarak bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu belki süper bir rakam değil ama bizim için makul bir rakam." diye konuştu.

Atalay, bir soru üzerine, "İşverenlere sağlanan 100 liralık asgari ücret desteğinin örgütlü olan iş yerlerinde devam etmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte, asgari ücretin vergi kesintisinden etkilenmemesi yönündeki uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesini istiyoruz." dedi.

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye de değinen Atalay, şu bilgileri verdi:

"Bugün geldiğimiz noktada, KİT'lerdeki problemin de büyük bölümünün çözüleceği gözüküyor. Sayın Çalışma Bakanı bununla ilgili sizlere açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. KİT'lerde demiryollarında, PTT'de değişik kurumlarda problem vardı. Bunlarla ilgi Başbakanın talimatı neticesinde Maliye ile Çalışma bakanlıkları bir çalışma yürütüyor. Bugün Sayın Çalışma Bakanı ile beraberdik. Bununla ilgili problem olmayacağını söylediler. Ama sonucu görmek için Sayın Bakanın yapacağı açıklamayı bekleyeceğiz."

"Sınavın engel olduğunu düşünmüyoruz"

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde sınav şartına da değinen Atalay, "Biz sınavın işçilerin kadroya geçirilmesinde engel olduğunu düşünmüyoruz. Bu vasıfları kim karşılıyorsa, kim 12 ay çalışıyorsa bunlar kadroya alınacak. Bununla ilgili tereddüt var ama bu tereddüde gerek yok." dedi.

Hükümetin taşerona kadro düzenlemesini yılbaşı öncesi TBMM'ye sunacağı görüşünü paylaşan Atalay, "Benim aldığım bilgi, sene sonu olmadan taşeron düzenlemesi yasalaşacak." dedi.

AA

Etiketler: asgari ücret
Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    290. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail askerleri ''gerçek mermi'' kullandı: 16 Filistinli daha yaralandı

    Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu

    Suriye politikasında büyük dönüş

    Yıldırım: Suriye'de işler düzeliyor

    Zarrab'ın 3 'kara kutusu' tutuklandı

    Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti

    TRT'nin eski 2 numarası için karar çıktı

    İstanbul'da 45 günde 3 bombalı araç yakalandı

    Gelir eşitsizliği dünya genelinde arttı

    Bitcoin yatırımcılarına uyarı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun

    Seçim kampanyasını camide başlattı

    İşsizlik, eylül ayında yüzde 10.6 oldu

    Süper Lig’de tarihi rekor

    Topkapı Sarayı restorasyonu sırasında tarihi keşif

    Canikli'den bedelli askerlik açıklaması

    Hakim ve savcılara empati eğitimi verilecek

    'Bor' için yeni adımlar atılıyor

    Filistin'den ABD'ye 'Mahmud Abbas' tepkisi

    Yeni bir strateji şart

    Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Eşref Edib ve siyasî görüş farklılığı
    Mağdur Kürsüsü

    Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar
    Genel

    Bakan Albayrak: Evet, cemaatin okulunda okuyan milyonlarca gençten biriyim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İİT zirvesi
    Şemseddin ÇAKIR

    Ahir zaman alametleri ve bazı kendini bilmez hocalar
    Genel

    Suriye politikasında büyük dönüş
    Genel

    TRT'nin eski 2 numarası için karar çıktı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Seçim kampanyasını camide başlattı
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur’dan korkmayın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.