Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu

Türk-İş Genel Başkanı Atalay, asgari ücretin 2018 yılında cmasını talep ettiklerini bildirdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci toplantısını Türk-İş'te yaptı.

Toplantının devam ettiği sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili taleplerini sıraladı.

Daha önce asgari ücretle ilgili rakamsal taleplerini TÜİK'in bir işçi için hesapladığı asgari geçim endeksini paylaşmasının ardından kamuoyuna açıklayacakları yönündeki değerlendirmelerini anımsatan Atalay, "TÜİK'in resmi rakamı şimdi elimizde. Şu anda bin 893 lira 90 kuruş TÜİK'in resmi açıklaması. Devletin kurumunun açıkladığı bu rakamı bize versinler, biz hemen yarın buna imza atalım. Türk-İş olarak bizim resmi talebimiz, 2018 yılında net bin 893 lira 90 kuruş. Bu belki süper bir rakam değil ama bizim için makul bir rakam." diye konuştu.

Atalay, bir soru üzerine, "İşverenlere sağlanan 100 liralık asgari ücret desteğinin örgütlü olan iş yerlerinde devam etmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte, asgari ücretin vergi kesintisinden etkilenmemesi yönündeki uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesini istiyoruz." dedi.

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemeye de değinen Atalay, şu bilgileri verdi:

"Bugün geldiğimiz noktada, KİT'lerdeki problemin de büyük bölümünün çözüleceği gözüküyor. Sayın Çalışma Bakanı bununla ilgili sizlere açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. KİT'lerde demiryollarında, PTT'de değişik kurumlarda problem vardı. Bunlarla ilgi Başbakanın talimatı neticesinde Maliye ile Çalışma bakanlıkları bir çalışma yürütüyor. Bugün Sayın Çalışma Bakanı ile beraberdik. Bununla ilgili problem olmayacağını söylediler. Ama sonucu görmek için Sayın Bakanın yapacağı açıklamayı bekleyeceğiz."

"Sınavın engel olduğunu düşünmüyoruz"

Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesinde sınav şartına da değinen Atalay, "Biz sınavın işçilerin kadroya geçirilmesinde engel olduğunu düşünmüyoruz. Bu vasıfları kim karşılıyorsa, kim 12 ay çalışıyorsa bunlar kadroya alınacak. Bununla ilgili tereddüt var ama bu tereddüde gerek yok." dedi.

Hükümetin taşerona kadro düzenlemesini yılbaşı öncesi TBMM'ye sunacağı görüşünü paylaşan Atalay, "Benim aldığım bilgi, sene sonu olmadan taşeron düzenlemesi yasalaşacak." dedi.