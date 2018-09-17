Türk Lirası ucuz kaldı

ABD’nin en büyük yatırım bankası ve finansal hizmetler kuruluşlarından Morgan Stanley, Türk Lirası’nın ucuz kaldığını belirtti.

Morgan Stanley, Türk Lirası için tavsiyesini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen haftaki faiz artırım kararı sonrası ‘nötr’e yükseltirken, reel efektif döviz kuru ve satın alma gücü paritesi açısından Türk Lirası’nın ‘ucuz’ kaldığını vurguladı. Bloomberg HT’nin aktardığına göre, TCMB’nin beklentileri aşan faiz artırımının ‘sağlam bir adım’ olduğu belirtilirken, ekonomide devam eden dengelenmenin dolar talebini düşüreceği öngörüldü. Morgan Stanley, “Türk Lirası şimdi daha dengeli ama Türkiye’nin uluslararası ortakları ile ilişkileri ve dış finansman ihtiyacı ele alındığında hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü riskler mevcut” dedi.

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