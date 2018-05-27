Türkiye ağırlaştırılmış krizde

Hamburg Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bir dönem araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. İlhan Döğüş Türkiye’nin şu anda ağırlaştırılmış bir ekonomik krizin içinde olduğunu söyledi.

Hamburg Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bir dönem araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. İlhan Döğüş, Türkiye’nin şu anda ağırlaştırılmış bir ekonomik krizin içinde olduğunu belirterek bunun hane halkını aşırı borçlanmaya götüren yanlış iktisadi politikalardan kaynaklandığını söyledi. Türkiye’de mevcut ekonomik krizin sebepleri ve çözüm önerileri konusunda sorularımızı cevaplayan Döğüş, Geçen yıl doların minumum 4,5 olacağını ve üç yıl önce de Türkiye’de ekonomik krizin baş göstereceğini yazmıştım. Şu andaki kriz Türkiye’de yaşanan ağırlaştırılmış siyasî kriz ile iktisadî krizin iç içe geçtiği bir krizdir. Ancak siyasî baskılardan dolayı kriz açıkça dile getirilememektedir. Firmalar iflâslarını ilân edemiyor gibi görünüyor.’’ dedi.

‘Türkiye cari açık girdabında’

Türkiye’de ekonomik krizin anlaşılabilmesi için 2002’den sonra AKP’nin Kemal Derviş programıyla uyguladığı iktisadi rejime bakmanın gerekli olduğunu ifade eden Döğüş, “2002’den sonra Batı ülkelerinde faizler düşürüldü, yatırımcılar oradan aldıkları düşük faizli borçları Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yüksek faiz karşılığında getirdiler. Böylelikle bu ülkelere sıcak para akışı sağlandı. Bu sıcak para akışı doları düşürdü. Dolar düştüğü zaman da maliyetler ve enflasyon düştü. İçerdeki üretici de ucuz ithalata karşı fiyat artışı yapamadı ve enflasyon kontrol altına alındı. Bu gelen fonlarla otoyolları, köprüler, binalar yapıldı, ithal edilen ürünlerin tüketimi finanse edildi. Oysa bu sektörler katma değer üretip alınan borcun kolaylıkla geri ödenmesini sağlayan verimli sektörler değil. Bu şekilde Türkiye cari açık girdabının içine girdi. ABD Merkez Bankası FED faiz artırımına gidince ve Türkiye’nin aldığı borçları geri ödeyemeyeceği belirince sıcak para çıkmaya başladı, dolar yükseldi” dedi.

‘Zayıf TL ile bu sorunlar hep yaşanır’

Türkiye’nin sektörel kompozisyonunu değiştirmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Döğüş, “Devletin kamu harcamaları yoluyla bütçe harcamalarını gözönüne alıp ekonomik yatırımı tekrar harekete geçirmesi ve iç talebi desteklemesi gerekiyor. Sektörel kompozisyon yüksek katma değer üreten sektörlere doğru değişmesi gerekir. Hatta cari açık sorununu kökten aşmak için demokratik reformları yapıp, AB üyesi olup avroya geçilmeli. Zayıf TL ile Türkiye bu sorunları hep yaşar” dedi.