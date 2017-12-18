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Türkiye artık öne çıkıyor

18 Aralık 2017, Pazartesi 14:27
Uzman Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Terkoğlu, “Kozmetikte, deodorantta, aerosolde ve ihracatta rekor rekor kırdıklarını belirterek, Türkiye'nin artık öne çıktığını vurguladı.

Uzman Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Terkoğlu, Türkiye’de tasarımın öne çıkması gerektiğinin altını çizerek, “Ülkemizin hammadde zenginliği, büyük pazarlara yakınlığı ve yüksek üretim becerisi, kozmetik sektöründe bugün olduğu gibi gelecekte de belirleyici bir aktör olmamız için önemli avantajlar sunuyor" dedi.

Ancak üretimin her alanında olduğu gibi, daha kaliteli, daha inovatif, daha trend belirleyici, daha modern ve marka üretimine ağırlık vermemizin şart olduğunu vurgulayan Ferhat Terkoğlu, şöyle devam etti: 

"Tasarım sektöründeki tarihi gelişime baktığımızda, 1980 ve 90’larda kendi tasarımlarımızı yapmakla birlikte ağırlıklı olarak Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin tasarımlarını ve çalışmalarını takip ederdik. Son 10 yıllık dönemi incelediğimizde ise dünyada kozmetik sektöründe yeni trendlerin belirlendiği en önemli merkezlerden bir tanesi artık Türkiye.”

5 KOZMETİK ÜRETİCİSİNDEN BİRİ

Yaklaşık 35 yıl önce kozmetik sektöründe faaliyetlerine başlayan Ferhat Terkoğlu Uzman Kozmetik, bugün 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2008 yılında kurulan ‘Bonamour’ markasıyla tanınan, ürünleri Amerika’dan Çin’e kadar birçok ülkede kullanılan Uzman Kozmetik, ihracatın yarısını Avrupa’ya yapıyor. Türkiye’nin aerosolde ilk beş kozmetik üreticisinden biri olmayı başaran şirket, daha çok tasarım alanında yaptığı uygulamalarla öne çıkıyor. Marka bugün 50’den fazla ülkeye ihracat yaparken, dünya çapında 120 distribütöre hizmet veriyor. 

HEDEF AVRUPA

Gazlı, gazsız, deodorant, body sprey, kişisel ürünleri ve bakım ürünleri birçok farklı ürün grubunda hizmet verdiklerini söyleyen Uzman Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Terkoğlu, şöyle devam etti:

“2016 yılı ülkemiz açısından zor bir yıldı. Tüm bu yaşananlara rağmen ülkemizin aydınlık geleceği için üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlamayı sürdürdük. 2017 yılını da grup olarak yüzde 10’luk büyüme ile tamamlamayı hedefliyoruz. İhracat, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında en önemli hedefler arasında bulunuyor. Bizler de ihracatı büyüme hedeflerimizin merkezinde tutmaya devam ediyoruz. İhracatımızın yarısını AB ülkelerine gerçekleştirirken, alternatif pazarlarda da etkin bir şekilde yer almayı hedefliyoruz. Amacımız öncelikli olarak Avrupa ülkelerindeki mevcut etkinliğimizi arttırdıktan sonra Güney Amerika gibi alternatif pazarlara yönelmek."

ÜST SEGMENT TÜKETİCİYE ULAŞMALIYIZ

Kozmetik sektöründe Bonamour markası ile dünyada üst segment tüketiciye ulaşmayı hedefllediklerine de değinen Ferhat Terkoğlu, "Şirket olarak her yıl yaptığımız yeni yatırımlarımız ile ülkemizin ve Kocaeli’nin büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tamamı kendimize ait olan koleksiyonlardan oluşan ürünlerimizi bugün dünyada Bonamour markasıyla tüketiciye sunmaya büyük bir heyecanla devam ediyoruz" dedi.

NEDEN ORGANİK ÜRÜNLER?

Organik ürünler üretmenin önemine de vurgu yapan Ferhat Terkoğlu, "Organik kozmetik üretebilmek için öncelikle içeriğinin organik olması gerekiyor. Organik kozmetik zararlı kimyasallar, toksin madde, sentetik koku ve benzeri insana ve çevreye zarar veren içeriklerle formüle edilemez. Organik ve doğal kozmetik ürünleri, içeriğinde hiçbir zararlı kimyasal madde barındırmayan, üretim aşamasından paketleme aşamasına kadar kontrol edilerek ve denetlenerek müşterilerimize gönderiliyor" şeklinde konuştu.

DÜNYA GENELİNDE 120 DİSRİBÜTÖR

Tesislerinde son teknolojiyi kullanarak parfüm, deodorant, body sprey, kozmetik ve ortam kokulandırıcı air freshener ürünler ürettiklerini belirten Ferhat Terkoğlu, "Daha güvenli ve daha kaliteli ürünler üretebilmek için son teknoloji üretim makinaları ve otomasyon sistemleri  kullanıyoruz. Entegre bir tesisimiz var. Kozmetik Aerosol grubunda da dünyanın ilk 5 üreticisi arasındayız. Güçlü dağıtım ağımız ve farklı koleksiyon alternatiflerimizle binlerce noktada yüz binlerce insana ulaşıyoruz. Dünya genelinde 120 distribütörömüz bulunuyor. Yeni yatırımlarımızla birlikte her geçen gün büyüyen markamızın 2018 yılında 200 distribütöre ulaşmasını hedefliyoruz. Mevcut ülkelerdeki distribütörlerimiz aracılığıyla önümüzdeki yıl ürünlerimizin satışa sunulduğu noktaların sayısını 10 bin distribütöre çıkarmayı hedefliyoruz. Distribütörlerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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