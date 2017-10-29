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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan için tarihi gün

29 Ekim 2017, Pazar 07:00
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortaklaşa inşa ettiği Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının açılışı için bugün Bakü'nün Alat limanında tören düzenlenecek.

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden kazandıracak bir proje olarak nitelendirilen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolunda ilk katar bugün hareket edecek.

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak, BTK'nın, Bakü'ünün Alat limanındaki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katılacak.

Azerbaycan Devlet Demir Yolları'nın verilerine göre toplam uzunluğu 838 kilometre olan demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye'den, 259 kilometresi Gürcistan'dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor. Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişi tünelle sağlandı. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

Yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek

BTK için Gürcistan kısmındaysa 105 kilometre yeni demiryolu hattı yapıldı,154 kilometrelik ray yenilendi. Azerbaycan'da ise 503 kilometrelik demiryolu hattı projeye uygun hale getirildi.

Hattın devreye girmesiyle Londra'dan Pekin'e kesintisiz demiryoluyla ulaşmak mümkün olacak. Çin'den çıkan yüklerin Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar denizi ile Bakü Alat limanına, ordan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesi öngörülüyor.

İlk etapta hattan yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek. Kapasitenin 2034 yılına kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak.

7 bin kilometre kısalacak

BTK demiryolunun, bölgedeki taşıma koridorlarına önemli bir alternatif oluşturacağı, projenin ortağı Türkiye'nin ise BTK ve Marmaray ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngürülüyor.

Çin'den Avrupa'ya giden demiryollarının tamamı Rusya üzerinden geçiyor. BTK'nın devreye alınmasıyla, mesafe yaklaşık 7 bin kilometre kısalacak. Böylece Çin ile Avrupa arasındaki yük trafiğinin önemli bir kısmının Rusya'dan bu güzergaha kayacağı tahmin ediliyor. BTK güzergahında ürünler Çin'den Avrupa'ya demiryoluyla 15 günde ulaşılabilecek. 

AA

Etiketler: tren, demiryolu
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