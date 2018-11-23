Türkiye’de en temel korku ekonomi

Stres ve kaygı uzmanı, Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu, “Ülkede bazı şeyler hızlı değiştiği için, insanlar belirsizlik duygusuna, dolayısıyla kaygıya kapıldı. En temel korku ekonomi” dedi.

Stres ve kaygı uzmanı, Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu, euronews Türkçe’nin RÖP programına konuk oldu. Türkiye’de insanların ruh haline ilişkin konuşan Şakiroğlu, “Ülkede bazı şeyler hızlı değiştiği için, insanlar belirsizlik duygusuna, dolayısıyla kaygıya kapıldı. En temel korku ekonomi” dedi. Korku ve kaygı arasındaki en belirgin farklara değinen Şakiroğlu’na göre ülkedeki en temel korku ekonomi. Ekonomik dalgalanmalar sebebiyle insanların uzun vadeli planlar yapamadığını ve bu belirsizliğin korkuya sebebiyet verdiğinin altını çizdi. Euronews Türkçe

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