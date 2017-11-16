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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

'Türkiye'de iflaslar 2017'de yüzde 4 artacak'

16 Kasım 2017, Perşembe 10:36
Türkiye'de iflasların 2017'de yüzde 4 artacağı, ancak iflasların 2018'de düşeceği ileri sürüldü.

Alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in ekonomik görünüme ilişkin değerlendirme toplantısında dağıtılan basın bültenine göre:

Türkiye'de iflaslar 2017'de yüzde 4 artacak, TL'nin değer kaybı döviz cinsinden borçlanan şirketleri olumsuz etkiliyor ancak iflaslar 2018'de düşecek.

Şirketler arasındaki ödeme davranışlarında istikrarlı bir bozulma yaşanmaya devam ediyor.

İnşaat, ileri teknoloji, kağıt, ilaç ve makine sektörleri ödemelerde 3 aydan daha uzun süre bekliyor; bu olumsuz eğilimle 2017'de 12.800 iflas bekleniyor.

2018'de iflaslarda yüzde 4 seviyesinde düşüş bekleniyor; ancak bu beklenti hala 10 yıl önce kaydedilen seviyelerin yüzde 30 üzerinde seyrediyor.

İhracatta 2018'de tekstil, makine, kimya, otomotiv ve tarım en yüksek potansiyele sahip sektörler olarak öne çıkıyor.

Euler Hermes tahminlerine göre Türkiye ekonomisinin 2018'de yüzde 3.5 büyümesi öngörülüyor.

Sputnik Türkiye

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