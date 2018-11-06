"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Türkiye'de kişi başı tasarruf 15 bin liraya dayandı

06 Kasım 2018, Salı 12:10
Türkiye'de tasarruf mevduatları, ocak-eylül döneminde geçen yılın sonuna göre yüzde 26,6 artarak 1,2 trilyon liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 15 bin liraya yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları, ocak-eylül döneminde 2017 sonuna kıyasla yüzde 26,6 arttı ve 1 trilyon 177 milyar 489 milyon 632 bin lira oldu.

Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi başına ortalama tasarruf miktarı da 14 bin 571 lira olarak hesaplandı. Bu rakam geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira düzeyinde bulunuyordu.

9 aylık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 59 lira artırırken, bu da yatırımlar ve cari açık üzerinde önemli etkisi bulunan tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin etkili olduğunu ortaya koydu.

Kişi başı tasarruf 23 ilde 10 bin lirayı aştı

Türkiye'de yaklaşık 15 bin lira olan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, eylül ayı itibarıyla 34 bin 38 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu.

İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 159 lirayla Muğla, 21 bin 332 lirayla Ankara, 19 bin 265 lirayla İzmir, 15 bin 954 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu 5 ilin yanı sıra Tunceli, Yalova, Uşak, Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Trabzon, Edirne, Bursa, Kırklareli, Nevşehir, Zonguldak, Isparta, Çanakkale, Kırşehir, Aksaray ve Mersin olmak üzere toplam 23 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı.

Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 705 lirayla Hakkari yer aldı. Hakkari'nin ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 709 lirayla Muş ve bin 751 lirayla Şırnak oldu.

En yüksek tasarruf İstanbul'da

Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43,4'ü İstanbul'da birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, 9 ayda toplam 511 milyar 559 milyon 152 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. 

Geçen yılın sonunda 400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı bulunan İstanbul'da, geçen 9 aylık süreçte biriken tutar yüzde 27,7 artmış oldu.

Tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 116 milyar 153 milyon 433 bin lirayla Ankara izledi. Tasarruf mevduatı miktarında 82 milyar 446 milyon lirayla İzmir üçüncü, 37 milyar 721,2 milyon lirayla Antalya dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de en düşük tasarruf mevduatının bulunduğu illerde başı 362,2 milyon lirayla Bayburt çekti. Bayburt'un ardından 390,6 milyon lirayla Ardahan, 470,1 milyon lirayla Hakkari, 511,2 milyon lirayla da Kilis son sıralarda yer alan iller oldu.

AA

Etiketler: TÜİK, tasarruf, İstanbul
Okunma Sayısı: 27
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Cahit Turhan'dan öğretmenlere indirim armağanı

    Katar Emiri: Ablukanın olumsuz etkilerini aşmayı başardık

    Çavuşoğlu'ndan 'Kaşıkçı' ve İran'a yönelik yaptırım açıklaması

    CHP'li Salıcı'dan İnce açıklaması: Kendisi partimiz açından önemli bir değer

    Akşener: Durum iyiye gitseydi açıklamaları damat değil kendisi yapardı

    New York Times gazetesi, Yemen'deki trajediyi bir kez daha gözler önüne serdi

    Karadeniz'de tehlikeli dakikalar

    Enflasyonda son 15 yılın rekoru

    Obezite cerrahisi son çare mi?

    Filistin uyardı: İsrail’e sporla yaklaşmayın

    ‘120 AVM bankalara geçebilir’

    Cihangir İslam'a STK'lardan destek

    ‘Deprem kadar tsunamiye de hazırlıklı olmak gerekir’

    Enerji Bakanı: Zamları geri alamayız

    Suudi Arabistan: "Kaşıkçı'nın katilleri adalete teslim edilecek"

    Ortaylı: 'İngiliz uşağıydı' gibi yorumlardan kaçınmak gerekir

    Trump'tan yeni yaptırım açıklaması: Yavaş gitmek istiyorum

    İran'dan BM'ye mektup: ABD'den hesap sorun

    ABD, İran'a yönelik yeni ambargo listesini yayımladı

    Bolton'dan İran'a "daha fazla yaptırım" gelecek tehdidi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı doktorlar: Meclis bu zulme geçit vermesin
    Genel

    Cihangir İslam'a STK'lardan destek
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin ağırlaşan adalet sorunu
    Genel

    Karadeniz'de tehlikeli dakikalar
    Mustafa Göknur

    Mânevî terakkî ve mânen zulme iştirak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ‘120 AVM bankalara geçebilir’
    Genel

    Enflasyonda son 15 yılın rekoru
    Ahmet BATTAL

    Boşanma öncesi arabuluculuk nerede?
    Süleyman KÖSMENE

    Herkese gözüken her şeyde iki şahit

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.