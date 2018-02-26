"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı son 5 yılın zirvesinde

26 Şubat 2018, Pazartesi 14:10
Türkiye'de 2017'de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 6.3'lük artışla 5930'a çıkarak, son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ekonomi Bakanlığı'nın uluslararası doğrudan yatırım verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de 2012 yılına kadar kurulan uluslararası sermayeli firma sayısı toplamda 33 bin 424 olurken, bu sayı 2017 sonu itibarıyla 58 bin 954'e çıktı.

Şirketlerden 22.559'u AB ülkeleri sermayeli olurken, AB ülkeleri ortaklı şirketler içinde 7151 şirketle Almanya ilk sırada yer aldı. AB dışındaki Avrupa ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirket sayısı ise 5286'ya ulaştı.

AB'nin ardından ise 21.309 şirketle Yakın ve Ortadoğu ülkeleri geldi. Yakın ve Ortadoğu ülkeleri sermayeli şirket sayısındaki artış trendi geçen yıl da sürdü. Asya ve Afrika ülkeleri sermayeli şirket sayısı da son 5 yılda düzenli artış gösterdi. Türkiye'de 4230 Asya sermayeli, 2530 da Afrika sermayeli şirket bulunuyor.

Yabancı sermayeli şirketlerin 22.319'u toptan ve perakende ticaret sektöründe faaliyet gösterirken, bu sektörü 9583 şirketle gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri izledi. İmalat sanayisinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısı 7 bin 14, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında ise 5722 oldu.

YAKIN VE ORTADOĞU ÜLKELERİ ÖNE ÇIKTI

Türkiye'de yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket ve şube ile iştirak sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 6.3 artışla 5930'a çıktı. 2013'te 3764, 2014'te 4681, 2015'te 5577, 2016'da 5578 olan yeni kurulan uluslararası sermayeli şirket sayısı, böylece son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geçen yıl kurulan şirketlerde 3671 firmayla yine Yakın ve Ortadoğu ülkeleri öne çıktı. Bu bölgeyi, 897 şirketle AB ülkeleri izlerken, AB ülkelerinden Türkiye'de en fazla şirket kuran ise 287 ile Almanya oldu. 2017'de Afrika sermayeli 465 şirket kurulurken, bu firmaların 385'inin sermayesi Kuzey Afrika ülkelerinden geldi.

Asya ülkeleri sermayeli geçen yıl kurulan şirket sayısı da 424 oldu.

AA

Okunma Sayısı: 602
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!
    Genel

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.