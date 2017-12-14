Türkiye’deki müteahhit sayısı tüm Avrupa’dakinin 10 katına çıktı!

Sadece İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı müteahhit sayısı 60 bin! 80 milyon nüfuslu Almanya’da toplam sayı 3 bin 800 iken, tüm Avrupa’da 20-30 bin arasında. Türkiye’de tüm Avrupa’nın 10 katı müteahhit bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Bağdat Caddesi’nde yaklaşık 2 bin konutu kapsayan 100’e yakın projenin durma noktasına geldiği ve yarım kalan inşaatların, bir araya gelen kat malikleri tarafından bitirilmeye çalışıldığı medyaya yansımıştı. Yıkımların yarattığı konut açığı nedeniyle bölgede kiraların da iki-üç katına ulaşmış durumda olduğu belirtilmişti. Bugün sadece Bağdat Caddesi’nde çalışan müteahhit sayısı 500’den fazlayken, bölgede yaşanan ‘kentsel dönüşüm enkazı’nın bir nedeninin de müteahhit sayısındaki artış olduğu değerlendirilmişti. Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre Türkiye geneli müteahhit sayısının 330 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Yeni girişlerin yarattığı sorunlar sektörün gündeminde. Kat karşılığı arsa bulan kişiler imar alıp maketten satış yapıyor. Tıkanan projelerin çoğu da bu tür girişimler. Müteahhit sayısındaki fazlalık konut üretimine de yansıyor. Halihazırda konut satışlarının neredeyse iki katı oranda yeni üretim bulunurken, sektöre yeni giren firmalar dahi 500, 1000, 1500 konutluk büyük projelere girişebiliyor. Henüz müşteri kitlesi edinmemiş bu firmalar pazarlama açısından da sorunlar yaşıyor. Bu durum da satışlara yansıyor. Pek çok işçi bu tür yeni firmalarla mahkemelik. Malzemeciler de taşeron yerine ana yüklenici firmalardan ödeme alma yoluna gidiyor.

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