Türkiye'den 16 ülkeye hamsi ihraç edildi

Türkiye'den bu yılın eylül-kasım döneminde Fransa, Belçika ve Almanya başta olmak üzere 16 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'den 2017'nin eylül-kasım döneminde 16 ülkeye 695 bin 408 kilogram hamsi ihraç edilerek, 2 milyon 753 bin 522 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde ise 408 bin 524 kilogram hamsi ihracatı karşılığında, 2 milyon 111 bin 312 dolar gelir elde edilmişti.

Türkiye'den bu dönemde yapılan hamsi ihracatında 788 bin 370 dolarla Fransa ilk sırada, 605 bin 678 dolarla Belçika ikinci, 500 bin 748 dolarla da Almanya üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde İtalya, İspanya, İsviçre, Romanya, Hollanda gibi değişik ülkelere de ihracat yapıldı.

Doğu Karadeniz'den de bu dönemde Almanya başta olmak üzere 4 ülkeye 677 bin 757 dolarlık hamsi ihraç edildi.

Bölgeden yapılan ihracatta da 450 bin 97 dolarla Almanya ilk sırada, 226 bin 289 dolarla Hollanda ikinci, bin 141 dolarla Gürcistan üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde bölgeden ayrıca Afganistan'a da ihracat gerçekleştirildi.