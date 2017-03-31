Türkiye ekonomisi 2016 yılında büyüdü

Son çeyrekte yüzde 2.3 büyümesi beklenen Türkiye ekonomisi yüzde 3.5 büyüdü... Türkiye, böylece 2016'yı yüzde 2.9 büyüme oranı ile kapattı.

Türkiye ekonomisi, son çeyrekte yüzde 3.5 büyürken, 2016 yılında büyüme yüzde 2.9 oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1.8 daralma kaydeden gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) dördüncü çeyrekte iç talep ve kamu yatırımlarının etkisiyle yüzde 2.3 büyümesi beklenirken, 2016'da büyümenin yüzde 2.2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyordu.

Kişi başına gelir de 2016’da 10 bin 807 dolara düştü. 2015’te kişi başına gelir 9 bin 261 dolar olarak açıklanmış, daha sonra endeks hesaplama yöntemi değişikliğiyle 11 bin 14 dolar olarak revize edilmişti.

Veri açıklanmadan önce 3.6470 seviyesinde işlem gören dolar/TL, verinin ardından 3.64'ün altını test etti.

Kişi başına gelir 10 bin 807 dolar

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10,8 artarak 2 trilyon 590 milyar 517 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2016 yılında tarım sektörünün toplam katma değeri, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,1 azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 4,5 arttı, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 7,2 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 0,8 azaldı.

2016 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 32 676 TL, ABD doları cinsinden 10 807 Dolar olarak hesaplandı.

Ekonomi son çeyrekte yüzde 3,5 büyüdü

Gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 734 milyar 393 milyon TL oldu.

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün toplam katma değeri, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,3 arttı, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 5 arttı, inşaat sektörünün toplam katma değeri yüzde 3,7 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri yüzde 1,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 arttı.