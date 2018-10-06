"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

"Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 küçülecek"

06 Ekim 2018, Cumartesi 11:44
Uluslararası Finans Enstitüsü Türkiye için 0.9'luk küçülme öngördü ve bunun derinleşebileceğini vurguladı. 58 ülke içinde Türkiye dahil 4 ülke küçülecek.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0.9 küçüleceği tahmininde bulundu. 2017'de yüzde 7.4 olan büyüme hızının 2018'de yüzde 3'e düşeceğini öngören enstitü, ABD ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ve küresel finansman koşullarının daha fazla zorlaşması durumunda Türkiye'de küçülmenin 0.9'u aşabileceği uyarısında bulundu.

IIF, yüzde 24.5'e çıkan enflasyonun 2019 başında yüzde 27'ye ulaşacağını, Mart 2019'daki yerel seçimler nedeniyle sıkı mali politikanın sürdürülmesinin zor olacağını belirtti.

Yeni Ekonomi Programı'nda 2018'de 3.8, 2019'da yüzde 2.3 büyüme hedefleri yer almıştı. 58 ülke için büyüme tahmininde bulunan IIF, sadece dört ülke için 2019'da küçülme tahmininde bulundu.

Türkiye dışında, Venezüella, İran ve Arjantin küçülecek ülkeler listesinde yer aldı. 2019'da küçülmenin gerçekleşmesi durumunda son 60 yılda Türkiye ekonomisi yedinci defa küçülmüş olacak.

Nisan raporunda 2019 için yüzde 3.5, 2020 için yüzde 3.4 küresel büyüme öngören IIF, yeni raporda oranları sırasıyla 3.2 ve 3.1'e düşürdü.

Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı birçok şokun küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkat çeken enstitü, küresel faiz oranlarındaki artış, ticaret gerilimleri ve Türkiye ile Arjantin'deki durumu şoklara örnek gösterdi. IIF, nisan raporunda Türkiye için 2018'de yüzde 4.2, 2019'da yüzde 4.4 büyüme öngörmüştü.

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan da eylülde küresel ekonomik aktivitedeki artış hızının son iki yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Türkiye için İmalat Sanayii Satın Alma Yöneticileri Endeksi verisini küresel ölçekte birleşik endeks olarak hesaplayan banka, ağustosta 53.4 olan rakamın eylülde 52.8'e gerilediğini duyurdu. 

T24

Etiketler: Türkiye, ekonomi, kriz, ABD, finans
Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avukat Ömer Kavili serbest bırakıldı

    İsrail, işgal faaliyetlerini uluslararası toplumdan saklıyor

    1 haftada 805 düzensiz göçmen yakalandı

    6 ilde eş zamanlı PKK operasyonu: 49 gözaltı

    Erdoğan: McKinsey'den fikri danışmanlık hizmeti almayacağız

    "Türkiye ekonomisi yüzde 0,9 küçülecek"

    Yüksek yargı mensubları 'yargıda şeffaflığı' konuşacak

    Çin ve Fransa kayıp Interpol başkanı için harekete geçti

    AYM'den CHP'nin 'kanun iptali' başvurusuna ret

    EPDK'dan 11 akaryakıt şirketine 1,7 milyon lira ceza

    Suudi Arabistan'dan Trump'a cevap

    Krizin başındayız

    İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi

    Babası konuştu, kızı çevirdi

    Çocuğunuz Okuldan Geri Kalmasın!

    'Yemen'de durum dayanılmaz bir hal aldı'

    Yerli üretim derken?

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Batman'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz

    Tehdit etmek ahmaklık

    Endonezya'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Krizin başındayız
    Genel

    İş dünyası ekonomi için uyardı: Durum ciddi
    Genel

    Gözaltındayken Demirel aradı, bize sahip çıktı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrenin AB’ye dönmesi için
    Ali FERŞADOĞLU

    “Baban ne iş yapar?”
    Genel

    Babası konuştu, kızı çevirdi
    Cevher İLHAN

    Türkiye “daha iyi durumda” imiş
    ŞAKİR ARGIN

    Bir afişle değişen hayat
    Süleyman KÖSMENE

    Cehennemin hışırtısını kimler duymaz?
    Abdil YILDIRIM

    Cennette Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.