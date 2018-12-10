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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Türkiye, ‘Gelişmiş Ülkeler’den çıkmak istiyor

10 Aralık 2018, Pazartesi 00:50
Paris İklim Anlaşması’nı 2016’da imzalarken kendisine verilen sözlerin tutulmadığını söyleyen, bu sebeple de anlaşmayı TBMM’den geçirmeyen Türk hükümeti şimdi de Polonya’nın Katowice şehrinde düzenlenen BM İklim Konferansı’nda “gelişmiş ülkeler” listesinden çıkarak “gelişmekte olan ülkeler” kategorisine dahil edilmek istiyor.

Bu şekilde iklim koruma tedbirlerine ilişkin yardım fonlarından yararlanmayı ve bazı kısıtlamalardan muaf kalmayı hedefleyen Türkiye, statü değişikliği için zorlu bir diplomasi trafiği başlattı. Zirvenin ilk gününde gündeme gelen Türkiye’nin bu talebi İklim Değişikliği Konferansı’nda diplomatik hareketliliğe yol açtı, hatta konferansın iki saat gecikmeli olarak başlamasının sebebi olarak ifade edildi. Konferansa ev sahipliği yapan Polonya Türkiye’nin değişiklik talebini konferansın gündemine almazken muuhtemel bir krizi engellemek için Türk heyeti ile AB adına Fransa’nın da müdahil olduğu, yeni bir istişare süreci başlattı.

Hükümete ‘iklim’ için acil eylem çağrısı

Hükümetin Polonya’da devam eden BM İklim Konferansı’nda, tutulmayan sözleri ve yararlanamadığı fonları öne sürerek Paris İklim Anlaşması’nı onaylamayacağı sinyalini vermesi, Türkiye’de çevre ve iklim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında (STK) endişeye yol açtı. 25’i aşkın STK, iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki zayıf taahhütlerini güncellemeyi reddederek yüksek karbonlu kömüre ve diğer fosil yakıtlara dayalı ekonomik büyümede ısrar eden Türk hükümetine acil eylem çağrısında bulundu. Yapılan ortak açıklamada, “Türkiye, bütün dünyanın ve mevcut finansman kaynaklarının hızla terk ettiği fosil yakıtlara esir olmamalı” denildi. DW’nin haberine göre, çağrıda, “Türkiye hükümeti ivedilikle Paris Anlaşmasını onaylayıp, iklim hedeflerini güçlendirerek küresel mücadelenin liderleri arasında yer almalı” beklentisine yer verildi.

‘30 milyon kişi sorunlu evde oturuyor’

Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Türkiye’deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonunda rutubet, yalıtım, çatı akması ve benzeri sorunlar olduğunu belirterek, “Türkiye’nin nüfusunun 82 milyon olduğu düşünüldüğünde bu 7,5 milyon sorunlu konutta en az 30 milyon kişi yaşıyor.” dedi. Akbal, Türkiye’de sadece evlilik ve boşanmalarla yılda 700 bin konut ihtiyacının ortaya çıktığını dile getirerek çok ciddi bir konut stokunun da elden geçirilmesi gerektiği konusunun gündemde olduğunu bildirdi. Bu konutların yenilenmesine dair gereklilik nedenlerinin başında güvenliğin geldiğini dile getiren Akbal, bu olayın bir de refah ve konfor boyutu olduğunu bildirdi. Akbal, “Bu açıdan değerlendirildiğinde, bugün Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümünün sorunlu olarak nitelendirilen konutlarda ikame ettikleri görülüyor.” dedi.

Etiketler: türkiye, iklim
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