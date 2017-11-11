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11 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Türkiye gıda kıtlığı yaşayacak

11 Kasım 2017, Cumartesi 00:30
İklim raporunda, aşırı sıcak ve kuraklık dolayısıyla Türkiye'de tahıl üretiminin 2050 itibarıyla yüzde 20 azalacağı belirtildi.

İSVEÇ’te, Türk ve İsveçli iki akademisyenin birlikte yaptığı bilimsel araştırmaya göre, 2050 yılına kadar dünyada 200 milyon kişinin küresel iklim değişikliğine bağlı felâketler dolayısıyla ülkesini terk etmek zorunda kalacağı öngörülüyor. Raporda, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle Türkiye’de tahıl üretiminin 2050 itibarıyla yüzde 20 azalacağı belirtildi. Bilimsel araştırmada, insanları evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda bırakacak iklim değişikliğinin bir varsayım değil, güncel bir gerçek olduğuna işaret ediliyor.

Deniz seviyesinin 2100 yılında yaklaşık 1 metre yükseleceğine değinilen araştırmada, Pasifik’teki birçok ada ülkesinin ve dünyadaki birçok şehrin sular altında kalacağı, felaketin her geçen gün daha da yaklaştığı ve Pasifik ülkesi Kribati’nin nüfusunu taşımak için Fiji’den toprak aldığı belirtiliyor. Dünya genelinde, iklim değişikliği sebebiyle tahıl, pirinç ve mısır gibi temel gıda ürünlerinin üretiminin 1970’lerden bugüne yüzde 6 azaldığı, 2050 yılı itibarıyla bu azalmanın Afrika’nın bazı bölgelerinde yüzde 25’e kadar yükselebileceği öngörülüyor. Türkiye de küresel iklim değişikliği sebebiyle üretim düşüklüğünü en çok yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor.

Rapora göre, Türkiye’de aşırı sıcaklık ve kuraklık dolayısıyla tahıl üretimi, 2050 itibarıyla yüzde 20 oranında azalacak. Başka ürünlerin ise kuraklıktan ve su kıtlığından nasıl etkileneceğine ilişkin veri bulunmuyor.

İklim mültecileri Avrupa'ya gidecek

Buna karşılık İsveç, Norveç ve Rusya gibi kuzeyde yer alan ülkelerde iklim değişikliğinin önemli oranda ürün artışına sebep olacağı öngörülüyor. Bu artış, yüzde 25’e kadar yükselebilecek. Araştırmada, Suriye’de 2008-2011 yıllarında yaşanan aşırı kuraklığın da başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve çevre ülkelere yönelen mülteci akınına sebep olduğunun bilim çevrelerince yaygın olarak kabul gördüğüne dikkat çekiliyor. 2050 yılı itibarıyla mülteci olması beklenen kişilerin de öncelikle Akdeniz kıyısındaki ülkelere ve Avrupa’ya akın etmesi bekleniyor.

 

DHA

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