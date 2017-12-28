Türkiye, Hollanda'ya ağaç ihraç etti

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Dündar, sektörün Hollanda'ya ağaç ihraç edecek kapasiteye ulaştığını, buna karşın belediyelerin peyzaj çalışmalarında ithal ürünleri tercih etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, sektörün 2017 yılı performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin; Türkmenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak gibi ülkelere süs bitkileri ihraç ettiğini belirten Dündar, "Bu yıl Hollanda'ya Türkiye genelinde ağaç ihracatı yapıldı ve Yalova'dan da İtalya'ya çalı grubundan ihracat yapan firmalarımız oldu. Bu tabii sektörümüz, birliğimiz açısından gurur kaynağı bir gösterge" dedi.

Dündar, son yıllarda süs bitkileri ihracatının, söz konusu ülkelerdeki ekonomik daralmalar nedeniyle bir miktar azaldığını dile getirerek, şöyle devam etti: "2016 yılı ihracat rakamımız 82 milyon dolar, süs bitkileri sektörü olarak. 2017 yılı için henüz rakamlar ulaşmış değil. Sanıyorum ona yakın rakamlarda ihracat olacaktır. Bu artarak da devam edebilirdi fakat etrafımızdaki coğrafyada yaşanan olumsuzluklar, dolaylı olarak ticareti de etkiliyor"

Türkiye'nin, üretim kapasitesi olarak Avrupa'daki birçok ülkeyle eşit durumda olduğunu ifade eden Dündar, "Bizim artık daha nitelikli, kaliteli ve ürün çeşitliliğini sağlayacak bir üretim gamı oluşturmamız gerekiyor. Sektörümüz, çeşitlilik ve kalitedeki boşluğu ithalatla dolduruyor. İthalatla gelen ürünleri de artık biz kendimiz üretelim. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Hollanda'ya ağaç ihraç ediyor olmamız, İtalya'ya çalı gurubu bitkiler ihraç ediyor olmamız bunun en net göstergesidir" diye konuştu.

Belediyelere çağrı

Dündar, süs bitkisi ithalat rakamlarına işaret ederek, "2016 yılında 87 milyon dolar civarında süs bitkileri ithalatı yapıldı. Belediyelerden peyzaj çalışmalarında yerli üretimi tercih etmeleri yönünde talebimiz var. Mümkün olduğunca yerli ürünlerimizi değerlendirelim ki sektörümüzü bu anlamda teşvik etmiş olalım" ifadelerini kullandı.