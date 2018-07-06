Türkiye, işsizlikte en kötüler arasında

OECD üyesi ülkeler arasında işsizlik oranı ortalama % 5.9’da seyrederken Türkiye’de bu oran 11.2 oldu.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), işsizlik verilerine dair yeni bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye’de milyonlarca insanın istihdama katılmadığı, katılanların da uzun çalışma saatleri ve düşük ücretlerle karşı karşıya kaldığı belirtildi. OECD üyesi 35 ülkede 2017 yılında ortalama işsizlik yüzde 5.9 olurken Türkiye yüzde 11.2’lik oranla ortalamanın çok üzerinde yer aldı. OECD ülkelerinde küresel finansal kriz öncesinde yüzde 6.3’yük ortalama işsizlik 2017’de kriz öncesi seviyenin altına gerilerken, Türkiye’de 2006’da yüzde 10.5 olan işsizlik oranında 2017’de 0.7 puanlık artış kaydedildi. OECD’nin poruna göre İzlanda’da yüzde 87.2, İsveç’te yüzde 81.8, Japonya’da yüzde 80.3 olan istihdam oranı Türkiye’de yüzde 55.3’te kaldı ve küresel finans krizi dönemine göre istihdamda artış kaydetse de Türkiye bu alanda OECD ülkeleri arasında son sırada yer aldı.

‘Emeğin eksik kullanımında ilk sıra’

İş aramayanlar, işsizler ile gönülsüz yarı zamanlı çalışanları içeren emeğin eksik kullanımında da Türkiye, yüzde 45’i aşan oranla OECD’de ilk sırada yer aldı. OECD genelinde, reel ortalama yıllık ücretler 2007- 2017 döneminde 2000-2007 dönemine göre gerilerken, ABD, İtalya ve İspanya’nın yanı sıra Türkiye’de de 2017’de bu alanda gerileme kaydedildi. OECD ülkelerinde 2017 reel ücretler yüzde 0.3 seviyelerinde artarken, Türkiye’de düşüş kaydedildi. Türkiye’de 2017’nin ilk ve ikinci çeyreğinde yıllık reel ücretlerde Türkiye’de yüzde 1’ler seviyesinde artışlar kaydedilirken, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yüzde 3’ler düzeyinde gerileme kaydedildi. Özellikle sanayide kaydedilen verimlilik artışları ücretlere yansımadı ve reel birim ücretlerde son yıllarda önemli düşüşler kaydedildi.