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Türkiye narenciyesine Avrupalılar rağbet gösteriyor

16 Aralık 2018, Pazar 14:15
Yaş meyve sebze ihracatında en çok ihraç edilen alt grup olarak öne çıkan narenciye ürünlerinde kasım ayında en çok ihracat yapılan 20 ülke arasında 8 Avrupa ülkesi yer aldı.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında en çok ihraç edilen alt grup olarak öne çıkan narenciye ürünlerinde yakalanan kalite ve standartlarla birlikte özellikle Avrupa ülkelerine ihracat artışı yaşandı.

Havaların soğumasıyla birlikte taleplerin arttığı narenciye ürünlerinde, kasım ayından en çok ihracat 165 bin ton ile Rusya'ya gerçekleştirilerek 77 milyon 327 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Son dönemlerde yakalanan kaliteyle birlikte AB ülkelerine de ihracatta da artışlar sağlandı.

İtalya, Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya, Romanya ve Çekya'ya bu yıl kasım ayında 43 bin 747 ton ihracat yapılıp, 22 milyon 700 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yıl kasım ayında 815 ton narenciye gönderilen İtalya'ya yüzde 74 artışla bu yılın aynı dönemde bin 417 ton ihracat yapılarak 787 bin 413 dolar sağlandı. AB ülkeleri arasında en çok ihracat artışı İtalya'ya oldu.

2017 kasım ayında 6 bin 222 ton ihracatla 4 milyon dolar gelir elde edilen Bulgaristan'a yüzde 63 artışla 10 bin 172 ton ürün satıldı, 5 milyon 485 bin dolar kazanıldı.

Bu ülkeleri Hollanda yüzde 50, Polonya yüzde 49, Romanya yüzde 37, Almanya yüzde 26, Çekya yüzde 17 ve Birleşik Krallık da yüzde 6'lık ihracat artışıyla izledi. 

"Avrupa ülkelerine ihracatımızın artması bizi sevindirdi"

Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, yaptığı açıklamada, bu yıl narenciye ihracat sezonunun 20 Ağustos'ta başladığını anımsattı.

Kasım sonu itibarıyla yaş meyve sebze ihracatında alt grupları içerisinde en çok turunçgillerde artış olduğunu aktaran Kaçmaz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artışın olduğunu dile getirdi

Bu dönemde 1 milyon 650 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 734 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını aktaran Kaçmaz, "Miktar olarak bakıldığında kasım ayı sonuna kadar en çok ihracat 369 bin tonla mandalinada oldu. Daha sonra 262 bin tonla limon geliyor. Üçüncü sırada 102 bin tonla portakal, sorasında 45 bin tonla da greyfurt ihracatı bunu takip etti. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında ilk sırada yine Rusya Federasyonu yer aldı." diye konuştu.

Kaçmaz, kasım ayı içerisinde ihracatı en çok artan ürünün limon olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Limonda kasım ayı içerisinde yüzde 39'luk bir artış sağlandı. Geçen yılın aynı ayına göre 65 bin ton olan ihracat bu kasımda 90 bin ton olarak gerçekleşti. Bu da bizim sektör adına umut verici, sevindirici bir gelişme. Bu sezon biz rekoltede fazlalık bekliyoruz. Bu fazlalığı da ihracat pazarlarımızı artırarak devam ettirdik. Yine Avrupa ülkelerine olan ihracatımızın artması bizi sevindirdi. Özellikle İtalya ve Hollanda'ya yapılan ihracatlarda artış gerçekleşti. Bu da şunu gösteriyor; artık Türkiye narenciye üreticisi ve ihracatçısı dünya standartlarında ürün üretiyor ve dünyanın bütün ülkelerinde kabul görüyor. Türkiye artık turunçgillerde önemli, küresel bir oyuncu haline geldi."

"Limon tüketimi arttı"

Dünyada limon tüketimini arttığına işaret eden Kaçmaz, Türk çiftçilerin dünya standartlarında ürün ürettiklerini, bunların talep edilir hale geldiğini vurguladı.

Amaçlarının bu miktarı daha da artırmak olduğunu dile getiren Kaçmaz, "Gelecek yıllarda özellikle Uzak Doğu'ya ihracatımızı da artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzak ülkelerin kapısını açtığımız zaman Türk narenciyesi tüm dünyada daha çok satılır, tüketilir hale gelecek." diye konuştu.

Kaçmaz, 14. Uluslararası Dünya Turunçgil Kongresi'nin 2020 yılında Mersin'de yapılacağını hatırlatarak, kongreye hazırlandıklarını, dünyadaki turunçgil etkinliklerine katıldıklarını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Türkiye, limon, mandalina, portakal, greyfurt
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