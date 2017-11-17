Türkiye'nin dış açıkları dokuz ayda 77 milyar dolar arttı

Türkiye'nin dış açıkları, Eylül sonunda, geçen yılın sonuna göre 77 milyar dolar artışla, 363 milyar dolardan, 440 milyar dolara tırmandı.

Merkez Bankası'nın Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, bu dönemde Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, yüzde 4.6 artışla 225.5 milyar dolara, yükümlülükleri ise yüzde 15 artışla 665.5 milyar dolara yükseldi. UYP kapsamında 2016 yıl sonuna göre; - rezerv varlıklar yüzde 5.3 artışla 111.9 milyar dolar, - diğer yatırımlar yüzde 3.8 artışla 71.1 milyar dolara çıktı. Bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 2.8 artışla 30.8 milyara yükseldi. Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 25.2 artışla 177.4 milyar dolara tırmandı. Portföy yatırımları yüzde 23.6 artarak 176.7 milyar dolara çıktı. Yurtdışı yerleşiklerin - hisse senedi stoku yüzde 40.3 artışla 49.8 milyar dolara, - devlet iç borçlanma senedi stoku yüzde 26.5 artışla 33.8 milyar dolara, - Hazine’nin tahvil stoku yüzde 14.4 artışla 44.2 milyar dolara, - diğer yatırımlar yüzde 5.9 artarak 311.3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki yabancı yara mevduatı, yüzde 10.5 artışla 33.7 milyar dolar olurken, lira mevduatı yüzde 0.4 artarak 12.2 milyar dolarda kaldı. DHA

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