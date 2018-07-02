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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Türkiye'nin en büyük şirketleri enerji devleri oldu

02 Temmuz 2018, Pazartesi 16:57
TÜPRAŞ, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği Fortune 500'de, 53,9 milyar liralık net satış geliriyle birinci oldu. Enerji Piyasaları İşletme AŞ ikinci, Petrol Ofisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Finansal kurumlar ve holding şirketleri dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 Türkiye araştırmasının sonuçları, Fortune Türkiye yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.

Türkiye'de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan Fortune 500 Türkiye çalışması, son on yılda olduğu gibi, bu yıl da CRIF ve kardeş kuruluşu Dun & Bradstreet Türkiye ile birlikte hazırlandı.

Sonuçlara ilişkin bilgi veren Fortune Türkiye Yayın Direktörü Cüneyt Toros, Fortune 500'de ticaret sektörünün büyümesinin yüzde 27,3; hizmetler sektörünün de yüzde 36,5 olduğunu kaydetti.

İnşaat sektörünün daraldığına dikkati çeken Toros, sektörün 2016 yılında 2015'e kıyasla yüzde 23,6 büyüdüğünü anımsattı.

Toros, TÜPRAŞ'ın 53,9 milyar liralık net satış geliri ile listenin ilk sırasında yer aldığını duyurdu.

TÜPRAŞ'ın hemen arkasından Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) 41,1 milyar liralık net satışla ikinci olduğunu bildiren Toros, Petrol Ofisi'nin de 40,8 milyar liralık satış geliri ile üçüncü sıradaki yerini koruduğunu söyledi.

İlk 10 şirketin sektörel ağırlığı petrol ve enerji 

Sonuçlara göre, listede yer alan 500 şirketin toplam net satışları yüzde 29,42’lik artışla 1 trilyon 204 milyar liraya yükseldi. 328 milyar 133 milyon lira satış gelirine sahip olan Fortune 500’ün ilk 10 şirketinin sektörel ağırlığı, petrol ve enerji sektörü olarak devam ediyor.

Fortune 500 listesinde yer alan 376 şirket ihracat yaparken, 124 şirketin satışlarının tamamını yurt içinden elde etti.

En fazla ihracat gerçekleştiren ilk beş şirkete bakıldığında, 2017 yılında 34 milyar liralık hizmet ihracatı gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) geçmiş yıllarda olduğu gibi ilk sıradaki yerini korurken, 17,8 milyar liralık ihracatla Ford Otomotiv ikinci sırada, Arçelik 15,4 milyar liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

İhracat listesinin dördüncü sırasındaki Tofaş 11,8 milyar lira, TÜPRAŞ ise 10,2 milyar liralık ihracat gerçekleştirdi.

Fortune 500 Türkiye, ABD listesine ikinci sıradan girebiliyor

Merkez Bankası 2017 yılı ortalama dolar kurunu 3,64 liradan baz alarak yapılan hesaplamaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin toplam satışları 330,3 milyar doları buluyor.

Buna göre, Fortune 500 Türkiye şirketlerinin tamamı Fortune 500 ABD sıralamasına ikinci sıradan girebiliyor. ABD listesinin ilk sırasında bulunan Walmart’ın net satışları 500,3 milyar doları aşıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin net satışlarının toplamı Walmart’ın yüzde 66’sı yapıyor. 

 

AA

Etiketler: Türkiye, ekonomi, enerji, TÜPRAŞ, Fortune 5000
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