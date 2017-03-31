Türkiye’nin en geniş kapsamaya sahip operatörü Vodafone oldu

Vodafone, 1 Nisan 2016’da faaliyete geçen ve tüketicilere 10 kata kadar daha hızlı hizmet verilmesini sağlayan 4.5G teknolojisiyle bir yıl içinde Türkiye’nin 81 ilinde 10 bini aşkın çekim noktasına ulaştı.

Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsamasına sahip olan Vodafone Türkiye, abone başı mobil internet trafiğini 4.5G öncesi döneme göre iki katına çıkarken, abonelerin video kullanımı 4.5G öncesi dönemin iki katına çıktı. Abonelerin aylık video kullanımı 6.5 petabyte’dan 13 petabye’a yükseldi.

Vodafone Türkiye, 1 yıl içinde 8 milyonun üzerinde aktif 4.5G abonesine ulaştı.

Vodafone abonelerinin veri kullanımı, 4.5G'nin pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı. Böylece Vodafone Türkiye, Vodafone Group içinde veri kullanım oranı en hızlı artan ülkelerden oldu.

31 Mart2017 - 4.5G teknolojisini Türkiye’de her yere ve herkese ulaştırmayı hedefleyen Vodafone, 1 Nisan 2016’da faaliyete geçen 4.5G’nin birinci yılını kutluyor.

Son 1 yıl içinde ‘4bucakG’ stratejisiyle Türkiye’nin 81 ilinde 10 bini aşkın çekim noktasına ve 8 milyon 4.5G abonesine ulaşan Vodafone Türkiye, Türkiye’nin en geniş 4.5G kapsamasına sahip operatörü oldu.Mobil internet hızını 3G’ye göre 10 kat artıran 4.5G teknolojisinin ilk yılında, Vodafone'un toplam mobil veri trafiğinin %30'u Vodafone 4.5G şebekesi üzerinden gerçekleşti ve Vodafone 4.5G şebekesinde yaklaşık 100 petabyte’lık veri alışverişi oldu.Böylece Vodafone’un mobil internet trafiği, 4.5G öncesi döneme göre iki katına çıktı. Vodafone abonelerinin 1 yıl içinde en fazla kullandığı uygulamalar ise YouTube, Facebook ve Instagram oldu.

Uluslararası 4.5G dolaşım hizmetinde de Türkiye’nin lideri

Türkiye'de 4G uluslararası dolaşım hizmetini ilk sunan operatör olan Vodafone Türkiye’nin 4G ve üzeri teknolojilerin olanaklarından yararlanma imkânı sunduğu ülke sayısı 100’ü aştı. Bu sayede 4.5G destekli akıllı cihaz sahibi Vodafone aboneleri, Almanya'dan ABD'ye, Rusya'dan Brezilya'ya, Güney Kore'den Norveç'e varan geniş bir coğrafyada; tarifelerindeki interneti, 4G hızında Türkiye'deymiş gibi kullanabiliyor.

Aynı zamanda 23 farklı telefon modeliyle, Türkiye’de en çok sayıda cihazda VoLTE desteği sunan Vodafone Türkiye’nin, uluslararası dolaşım servisinden yararlanan veri kullanıcılarının sayısı 4.5G’nin ilk yılında %91 arttı.

Colman Deegan: “4.5G teknolojisinde çıtayı yükseltmeye devam ediyoruz”

Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülke sayısı bakımından bugün dünyanın en geniş 4.5G ağına sahip operatörü konumunda olduğunu belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“1 Nisan'daki 4.5G lansmanında, gerek elimizde bulunan 900 MHz, gerekse de yeni aldığımız frekansları kullanarak, Türkiye'de her yerde herkesin 4.5G kullanıcısı olmasına öncülük edeceğimizin sözünü vermiştik. '4bucakG' stratejimizle bugün 81 ilde 10 bini aşkın fiziksel çekim noktasıyla ülkemizin en ücra köşesine kadar 4.5G hizmeti götürüyoruz. Türkiye’nin dijitalleşme alanında bölgesinde lider bir ülke olması vizyonuyla yerli üretimi desteklemek için de önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Evrensel Hizmet Fonu İhalesi’nde Türk Telekom ile ortak hareket ettik ve kırsal alanların dijitalleştirilmesi için önümüzdeki 3 yılda yaklaşık 1,6 milyar liralık en iyi teklifi vererek hizmet getirme taahhüdünde bulunduk. Türkiye’nin ilk baz istasyonu ULAK için satış sözleşmesini imzaladık; 250 baz istasyonu için sipariş vereceğimizi duyurduk. ASELSAN’ın yerli baz istasyonu anteninin kullanımı için ortak imza attık. 4.5G’de yerli üretimi teşvik etmek için KOBİ Seferberliği başlattık. Bu doğrultuda, 4.5G'deki global deneyimlerimizi Türkiye'ye taşımaya devam edeceğiz.”