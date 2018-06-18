Türkiye’nin en itibarlı markaları

İtibar Group bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 7’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın yeni sonuçları açıklandı.

Araştırma, 1 Şubat ile 30 Nisan 2018 tarihleri arasında 20 farklı sektörde, CATI yani bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile 5000 kişi aranarak Türkiye çapında gerçekleştirildi. Yıldız Teknik Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü’nce raporlanan ve akademik denetimi yapılan Türkiye İtibar Endeksi 2017 Araştırmasına göre; Türkiye’nin en itibarlı markası 7. kez üst üste Koç Holding olurken, 2. sırada Arçelik, 3. sırada ise Ülker yer aldı.

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