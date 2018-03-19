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19 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Türkiye'nin en pahalısı İstanbul, en ucuzu Ağrı

19 Mart 2018, Pazartesi 11:25
Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi'ne göre İstanbul, Türkiye ortalamasına göre yüzde 14.8 pahalı; Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan ise yüzde 6.5 daha ucuz. Ulaşımda en pahalı il İzmir olurken, otel fiyatlarının en yüksek olduğu il de Ankara olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) 2017 Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Endeksler, Türkiye genelinde 100 lira karşılığı satın alınan belirli bir mal ve hizmet sepetinin çeşitli bölgelerdeki lira cinsinden satış tutarlarının göstergesi olarak tanımlanıyor.

Buna göre, geçen yıl Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölgesi 114.8 ile İstanbul, en düşük bölgesi ise 93.5 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan oldu. Bu değerler, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 14.8 pahalı, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'ın ise yüzde 6.5 daha ucuz olduğunu gösterdi.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE EN PAHALI İL İSTANBUL

Gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 111 ile İstanbul'da gerçekleşti. Aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge, 94.9 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır oldu.

GİYİMDE İZMİR

Giyim ve ayakkabı ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi, 110.6 ile İzmir olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre, aynı ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge 84.1 ile Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan olarak belirlendi.

KONUTTA İSTANBUL

Dağılım genişliği en yüksek ana grup olan konut ana grubunda da en yüksek fiyat düzeyi endeksi 150.1 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ana grup için fiyat düzeyi endeksi en düşük olan bölge, 84.5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak kayıtlarda yer aldı.

ULAŞTIRMADA ZİRVE İZMİR'İN

Ulaştırma ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi 107.1 ile İzmir'de görülürken, bu grupta en düşük endeks 93,5 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır'da gerçekleşti.

EN PAHALI OTELLER ANKARA'DA

Lokanta ve oteller ana grubunda en yüksek fiyat düzeyi endeksi, 118.3 ile Ankara'da kaydedildi. Fiyat düzeyi endeksi en düşük bölge ise 91.7 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye olarak belirlendi.

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