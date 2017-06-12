Türkiye'nin 'kargo' devi satıldı

Türkiye'nin önde gelen paket kargo şirketlerinden olan MNG Kargo’yu Dubai merkezli Mirage Cargo B.V. şirketi satın aldı.

Toplam 815 şubesi ve 9 bin çalışanı bulunan MNG Kargo’nun satışı, Rekabet Kurulu’nun onayından sonra hisse devri ile gerçekleşecek. Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yapılan duyuruda, "Mirage Cargo B.V. tarafından MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş'nin hisselerinin tamamının Mehmet Nazif Günal, Aslan Kut, Mustafa Eftal Gölgeli, Hasan Tayyar Arıca, Ayşegül Özkaplan'dan devralınması işlemi" ifadesi yer aldı. Faaliyetlerine 2009’da başlayan Mirage Cargo Services (MCS) şirketi, Dubai’de 2009’da kuruldu. Nakliye ve lojistik hizmetleri veren şirket dünya genelinde hizmet veriyor. DHA

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