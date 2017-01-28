Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü.

Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu, 'yatırım yapılabilir' düzeyinin bir basamak altına (BB+) çekti. Not görünüm ise 'durağan' olarak açıkladı. Fitch'in açıklamasında, ekonomik büyümenin 2016 yılının 2'nci yarısında keskin bir şekilde düştüğü ve Türkiye'nin son yıllardaki performansının altında olduğu belirtilerek, hızla toparlanmasının beklendiği belirtildi. Fitch, 2016 yılının 3. çeyreğinde yüzde 1.8 olarak gerçekleşen daralmanın ardından bir kıpırdanma beklendiğini ancak bu kıpırdanmanın Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve güvenlik koşulları, kısa vadede TL'nin değer kaybı ve düşük iç talep nedeniyle zayıf kalacağını belirtti. Fitch ayrıca başkanlık sistemine yönelik eğilimin gerçekleşmesinin Türkiye'ye denetim ve dengelerin zayıfladığı bir sistem getireceğini savundu. Fitch'in açıklamalarıyla Türkiye, 'yatırım yapılabilir' düzeyindeki notunu yitirirken Azerbaycan, Bahreyn ve Portekiz ile aynı düzeye geriledi. DHA

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