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3 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Türkiye’nin Otomobili için şirket kuruldu; başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi

02 Haziran 2018, Cumartesi 17:10
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluşunun tamamlandığı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş’ın getirildiği bildirildi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Kasım 2017’de imzalanan protokolle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in güçlerini birleştirerek oluşturduğu Ortak Girişim Grubu’nun çalışmalarında önemli bir noktaya gelindi. Yerli bir marka oluşturma hedefiyle çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs’ta atıldı. Şirketin adı “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ” olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding’in şirketteki payları yüzde 19’ar, TOBB’un payı da yüzde 5 olarak belirlendi. Şirketin başına, otomotiv alanında başarılarından söz ettiren Türk yöneticilerden Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.

AA

Etiketler: türkiye, otomotiv
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  • g@L!p

    2.6.2018 23:34:33

    Araba yapıyoruz, uçak yapıyoruz, tank yapıyoruz kaç seçimdir, olmayan fabrikalarda. Adamlar Mars'a gidip dönmenin derdinde biz illâ araba yapacağızın.

Risale-i Nur Külliyatı

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