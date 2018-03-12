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12 MART 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Türkiye'nin silah ihracatı arttı

12 Mart 2018, Pazartesi 10:56
Silah ticaretinin ele alındığı SIPRI'nin raporuna göre, Türkiye'nin son beş yıldaki silah satışı yüzde 145 arttı. Ortadoğu'ya silah satışı ikiye katlandı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre, Türkiye 2013-2017 döneminde önceki beş yıla kıyasla silah satışını yüzde 145 oranında artırdı.

Deutsche Welle'nin aktardığı habere göre, raporda Batı ülkeleri dışında çok az ülkenin silah ihracatçısı konumunda olduğu vurgulanırken Türkiye'nin silah ihracatını artıran ülkelerden olduğu belirtildi. İsrail ve Güney Kore de silah satışını artıran diğer Batı dışı ülkeler olarak raporda yer aldı.

Ortadoğu'ya silah satışı ikiye katlandı

Son yıllarda çatışmaların yoğun olduğu Ortadoğu bölgesine silah satışı iki kat arttı. Bölgeye silah satışında ABD ve Avrupa ülkeleri başı çekti. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan. ABD ve Batı ülkeleri Riyad yönetiminin son beş yıldaki silah talebinin yüzde 98'ini karşıladı.

2015'ten bu yana Yemen'de askeri harekat yürüten Suudi Arabistan'ın 2013-2017 arasındaki silah ithalatı önceki beş yıla kıyasla yüzde 225 oranında arttı. Hindistan'ın ardından dünyadaki en büyük silah ithalatçısı olan Riyad geçen hafta İngiltere'ye 48 adet ileri teknoloji savaş uçağı sipariş etmişti.

ABD'nin silah satışının yarısı Ortadoğu'ya

Dünyadaki silah ticaretinin mercek altına alındığı SIPRI'nin raporunda ABD'nin silah ihracatında lider konumunu koruduğu belirtildi.

Rapor, dünyadaki silahların üçte birinin ABD tarafından tedarik edildiğini ortaya koyarken Washington'un silah ihracatının son beş yılda öncekine göre yüzde 25 arttığını ortaya koydu. ABD bu dönemde silah ihracatının yarısını Ortadoğu'ya yaptı.

SIPRI Silah ve Askeri Harcamalar Programı Direktörü Aude Fleurant, önceki başkan Barack Obama döneminde yapılan anlaşmalar sayesinde ABD'nin silah satışının 1990'lardan bu yana en yüksek seviyede olduğunu söyledi. Fleurant, "Bunlar ve 2017'de imzalanan başlıca anlaşmalar, ABD'nin önümüzdeki yıllarda da lider silah ihracatçısı konumunu garantileyecektir" dedi.

ABD'yi Rusya takip etti

Silah satışında ABD'yi Rusya, Fransa, Almanya ve Çin'in takip etti. Bu beş ülkenin dünyadaki toplam silah satışının yüzde 74 'üne sahip olduğu raporda yer aldı.

Rapor dünyadaki toplam silah satışının ise aynı dönemler kıyaslandığında yüzde 10 arttığını ortaya koydu. Ortadoğu dışında Asya ve Okyanusya'ya yapılan silah ihracatında da artış kaydedilirken Afrika'ya yapılan tedarikte azalma olduğu saptandı.

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