Türkiye’nin yatırım gücü kırılıyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yanlış bilgiler vererek yatırımcıyı yanlış yönlendirdiğini söyledi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Muharrem İnce, “Türkiye’nin belki de en fazla sorgulanması gereken kurumlarından biri de TÜİK’tir. Yanlış bilgiler verdiği için Türkiye’nin yatırım gücünü kırıyor. Yanlış bilgilerle yatırımcıyı yanlış yönlendiriyor. Yunanistan’daki İstatistik Kurumu’nun Başkanı hapse girdi. Türkiye’de TÜİK’i gözden geçirmeliyiz. Türkiye’nin kaynaklarını yanlış kullandırdığı için, yanlış bilgiler verdiği için hesap sormalıyız‘’ dedi. Ekonominin güven üstüne kurulması gerektiğini söyleyen İnce, ‘’Ekonomi politikaları, güven üstüne kurulmalıdır. Para, yatırımcı güvenli bir liman ister. Türkiye’nin mahkemesine güvenmezse, Türkiye’nin yargısına güvenmezse niye gelsin ki buraya, gelmez. Önce biz güven duyacağız. Önce 81 milyon bizim mahkemelerimize güven duyacak, sonra yabancılar. (Sizin ‘Seçildiğim zaman dolarda hızlı bir düşüş olacak’ söyleminiz var. Ama bunu İngiliz piyasaları, oradaki fon yöneticileriyle konuştuğumuzda 16 yıllık iktidar değişirse dolarda yukarı doğru hızlı bir hareket kesinlikle olur diyorlar.)