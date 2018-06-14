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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Türkiye OECD’de işsizlik oranında 4. sırada

14 Haziran 2018, Perşembe 17:15
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, üye ülkelerde aktif nüfus içinde işsizlik oranı sıralamasında Türkiye, Yunanistan, İspanya ve İtalya’nın ardından 4. sırada yer aldı.

OECD, üye ülkelerdeki işsizlik oranlarıyla ilgili nisan ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre, nisan ayında üye ülkelerdeki ortalama işsizlik oranı yüzde 5,3 oldu. OECD’de ortalama işsizlik mart ayında yüzde 5,4'tü.

AB ülkeleri içinde mart ayında yüzde 7,1 olan işsizlik oranı, nisan ayında da değişmedi. Euro bölgesinde de işsizlik, mart ayında olduğu gibi nisanda da yüzde 7,1 oranında seyretti.

G7 ülkelerinde ise mart ayında yüzde 4,7 olan işsizlik oranı, yüzde 4,6’ya indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlar temel alındığında, işsizlik oranında ilk sırayı Yunanistan aldı. Yunanistan’da şubat ayı verisine göre yüzde 20,6 olan işsizlik oranı, martta yüzde 20,1 oranında gerçekleşti. OECD raporunda nisan ayı işsizlik oranında bu ülkeyle ilgili bir veri yer almadı.

İspanya’da ise işsizlik oranı şubat ayında yüzde 16,2, mart ayında yüzde 16,1, nisan ayında 15,9’a oldu. İtalya’da mart ayında şubat ayındaki gibi yüzde 11,1 olan işsizlik oranı, nisanda yüzde 11,2’ye çıktı.

Türkiye 4. Sırada

Türkiye ise şubat ayı işsizlik oranlarına göre yüzde 9,8 ile OECD sıralamasında 4. sıradaki yerini korudu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış Türkiye ile ilgili mart ve nisan ayları işsizlik oranları ise OECD verilerinde yer almadı.

OECD’de işsizliğin en az olduğu ülke yüzde 2,2 ile Çekya. Bu ülkeyi yüzde 2,5 ile Japonya ve 2,9 ile İzlanda izliyor.

AB’nin güçlü ekonomileri Almanya’da nisan ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 3,4, İngiltere’de şubat ayı itibarıyla yüzde 4,1 düzeyinde gerçekleşti.

ABD’de ise işsizlik oranı nisan ayı itibarıyla yüzde 3,9 oldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, OECD, ekonomi, işsizlik
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