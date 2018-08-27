Türkiye pazarına giriş tarihini erteledi

ABD menşeili e-ticaret devi Amazon’un Türkiye pazarına giriş tarihinin ertelendiği ifade edildi.

Amazon’da “iPhone’ların balyozla kırıldığı bir dönemde Türkiye’ye girmek doğru değil” düşüncesinin hakim olduğu aktarıldı. Hürriyet’ten Jale Özgentürk, “İş dünyasında mektup umudu” başlığıyla yayımlanan yazısında e-ticaretin devleri Alibaba, Amazon ve eBay’in bir süredir Türkiye’de operasyon için hazırlık yaptığını aktardı. “Bu şirketlerden Amazon, hazirandan beri Türkiye operasyonunu başlatmak için teknik hazırlıklarını sürdürüyor” diyen Özgentürk, ‘’Amazon’un bayram sonrasında satışlara başlaması beklenirken operasyonun bir süre daha ertelendiğini öğrendim. Aldığım bilgilere göre Amazon eylül sonu ya da ekim ayında start verecek. Nedenine gelince.. Uzun süredir teknolojik olarak hazırlıklarını tamamlayan Amazon ‘un endişesi bu kez farklı. ABD ile yaşanan kriz, iPhone’ların balyozlarla kırıldığı, Amerikan markalarına karşı toplumdaki tepkilerin arttığı bir dönemde Türkiye’ye girmenin doğru olmayacağı düşünülüyor.” ifadelerini kullandı.