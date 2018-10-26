Türkiye ve Almanya arasında ekonomik iş birliği artıyor

Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier'in Türkiye temaslarının ilk günü, iş insanlarına verilen yemekle sona erdi. Bakanlar mevcut sorunların aşılacağı iradesini vurgularken iş dünyası siyasette esen olumlu havadan umutlu.

Türkiye’de yatırım yapan 80 Alman şirketin üst düzey yöneticileri ile birlikte Ankara’yı ziyaret eden Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ziyaretinin ilk gününde Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’la bir araya geldi. 2013 yılında kurulması kararlaştırılan ancak bugüne kadar toplanamayan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi’nin (JETCO) ilk toplantısına Ruhsar Pekcan’la birlikte katılıp, ortak bir protokole imza koyan Altmaier, toplantı sonrası iş insanlarına verdiği yemekte “Size söz veriyorum. Bütün gücümle Türkiye-Almanya ilişkilerinin ilerlemesi için çalışacağım” diye seslendi. Türkiye ile Almanya’nın ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırmaya kararlı olduğunu vurgulayan Altmaier, iş insanlarının son dönemde en çok üstünde durduğu "istikrar ve güvenlik" sorunlarının zamanla aşılacağını söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da JETCO sonunda imzalanan protokolün önemine işaret etti. Protokol gereğince her iki ülkenin ekonomi bakanlıklarında Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerini takip edecek özel birimler kurulacak. Alman Ekonomi Bakanlığından bir uzman Türkiye’de, Türk Ekonomi Bakanlığından bir uzman da Almanya’da çalışacak. Çalışma süreleri bir yıl olacak ve bu süreç yeni uzmanlarla devam edecek. JETCO toplantılarının her yıl yapılması planlıyor.

Pekcan: Tüm engeller kaldırılacak

Türkiye’deki Alman yatırımlarının 9,3 milyar dolar olduğunu anlatan Bakan Pekcan, işadamlarının önündeki tüm siyasi ve bürokratik engellerin kaldırılacağını söyledi “Engelleri birlikte kaldırıyoruz. Almanya bugünden sonra en büyük partnerimiz olacak” diye konuştu.

Alman-Türk Sanayi Odası Başkanı Markus Slevogt, JETCO toplantısında tarafların ikili ilişkilerde yaşanan her sıkıntıyı masaya koyduğu ve çözüm üretmek için ortak çalışma kararlılığı sergilediğini söylüyor. “Elbette sıkıntılar var ama şimdi bu sergilenen kararlılıkla iş adamları tedirginlik yaşamadan daha rahat ilerleyebilecek” diyen Slevogt, önümüzdeki günlerde Ankara-Berlin hattındaki iş bağlarının daha da canlanacağını öngörüyor.

"Bakanlar çözüm yolunu açtı"

T-Systems Telekomünikasyon Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, “İş adamlarının birlikte konuşmaya, çözüm üretmeye ihtiyacı vardı ki, ekonomi bakanlıkları bu yolu açtı. Zaman içinde sorunların daha hızlıca çözüldüğüne şahit olacağız” sözleriyle JETCO toplantısının oluşturduğu sıcak atmosferi dile getiriyor.