Türkiye’ye neler oluyor?

Türkiye’deki ekonomik kötü gidiş uluslar arası bankalardan alınan kredilere gözleri çevirdi.

Mevcut durumda dünya bankalarının Türkiye’ye verdiği borç 224 milyara dolara ulaştı. En çok krediyi ise 82,8 milyar dolar ile İspanya, 34,4 milyar dolar ile Fransa verdi. Bu iki ülkesi ise 17,4 milyar dolar ile ABD, 16,8 milyar dolar ile İngiltere ve 12,7 milyar dolar ile Almanya izledi. Alacağı bulunan bankaların Türkiye’deki krizden dolayı hisse senetleri son haftalarda yüzde 20’lere varan kayıplar yaşadı. Alman Welt gazetesi, Türkiye’ye büyük miktarda para yatıran İspanyol bankaları içinde BBVA’nın özellikle büyük endişe içinde olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin üçüncü büyük bankası Garanti’nin yaklaşık yüzde 50’sinin sahibi olan BBVA geçen yılkı kârının yüzde 20’inin Türkiye’deki iştirakinden sağladı. İspanyollar, bu yıl bu kârın ötesinde İstanbul cenahından zarar yazacakları endişesi taşıyor. Bankanın Türkiye operasyonlarında kayba uğrayacağından endişe eden yatırımcılar son dönemde banka hisse senetlerini satmaya başladılar. Durumu dış basına değerlendiren dünya bankaları Türkiye’de olanları anlayamadıklarını ve endişeli olduklarını belirtiyor.