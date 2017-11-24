Türkiye’ye uluslar arası yatırım girişi azaldı

Türkiye’ye uluslar arası net doğrudan yatırım girişi, bu yılın Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,8 azalarak 7 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.

T24’te yer alan habere göre Ekonomi Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin “Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteni”ni yayımladı. Buna göre, Eylülde 738 milyon dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. Uluslar arası yatırımcıların Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleriyle iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık paylarına ilişkin transferleri ihtiva eden sermaye girişi Eylülde 230 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, bunun 135 milyon dolarlık bölümü AB ülkeleri kaynaklı oldu. Ocak-Eylül döneminde ise net doğrudan uluslar arası yatırım girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 azalarak 7 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uluslar arası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi de bu dönemde toplam 5 milyar 98 milyon dolar olarak hesaplandı.

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