Türkiye'ye yardımdan 80 milyon euro kesilecek!

Avrupa Parlamentosu, aday ülke statüsü kapsamında Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye verilen mali yardımlarda 80 milyon euro kesinti yapılmasını kararlaştırdı.

AB Zirvesi'nde geçen hafta uzlaşılan konu Avrupa Parlamentosu bütçe görüşemelerinde ele alındı. Türkiye'ye yapılan katılım öncesi mali yardımlardan 2018 için 80 milyon euro kesilecek.

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB liderler zirvesinde üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye'ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Avrupa Parlamentosu 2018'de reformlar, altyapı ve tarım için öngörülen toplam 217 milyon euro değerindeki yardımdan 80 milyon euro kesilmesi konusunda uzlaştı. Buna göre Ankara'dan ilk etapta 50 milyon euro kesilecek, eğer AB'nin en önemli eleştiri konusu olan insan hakları alanında bir ilerleme sağlanmazsa 30 milyon euro daha kesilecek.

TÜRKİYE GİDEREK AVRUPA'NIN STANDARTLARINDAN UZAKLAŞIYOR

Bütçe görüşmelerini yöneten AP milletvekili Siegfried Muresan, "Türkiye ifade özgürlüğüne, insan haklarına saygı göstermiyor ve giderek Avrupa'nın demokrasi standartlarından uzaklaşıyor" diye konuştu.

Bunu görmezlikten gelemeyeceklerini belirten Muresan, kesintinin siyasi reformlar için ayrılan miktardan yapılacağını altyapı ve tartımı etkilemeyeceğinin altını çizdi.

Mali yardımlardan kesinti yapılmasını, Türkiye ile gerilimli ilişkiler yaşayan Almanya gündeme getirmişti.