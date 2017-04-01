TÜROB'dan Booking.com açıklaması: Endişeliyiz

TÜROB açıklamasında, "Booking.com tarafından, devreye sokulan 'yurt içinden yurt içine rezervasyonlarda erişim engellemesi' konaklama sektörü açısından endişe ile takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) Yönetim Kurulunun yaptığı yazılı açıklamasında, Booking.com'un mahkeme süreci ve Booking.com'un internet sayfası üzerinden Türkiye içerisinden yapılan aramalarda Türkiye otellerinin satışının durdurulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada, kısa bir süre önce Booking.com'a, konaklama işletmeleri ile yaptığı sözleşmelerde yer alan "En İyi Fiyat Garantisi" maddesi nedeniyle Rekabet Kurumu tarafından rekabete aykırı eylemlerinden dolayı para cezası yaptırımı ile sözleşmelerinden bu yükümlülüğü çıkarma cezası verildiği anımsatıldı.

Booking.com'un Türkiye'de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına karar verildiğinin öğrenildiği belirtilen açıklamada, kararın nihai olmayıp, yargılama sürecinin devam ettiği dile getirildi.

TÜROB açıklamasında, söz konusu karar ertesinde yargı süreci devam etmesine karşın, 30 Mart 2017 tarihi itibariyle tüketicilerin Türkiye'den ülke içine yaptıkları rezervasyon sayfasına erişiminin Booking.com tarafından durdurulduğu aktarılarak, "Türkiye'den yurt dışına yapılacak rezervasyonlara ise herhangi bir engelleme getirilmemiştir. Tüketicilerin, Booking.com aracılığı ile, yurt dışından Türkiye'deki konaklama işletmelerine rezervasyon yapmaları aşamasında bir sorun yaşanmamaktadır." denildi.

Sürecin gerek hukuki, gerekse sektörel boyutlarının yakından takip edildiği vurgulanılan açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Dünyadaki ve sektörümüzdeki hızlı gelişmeler ve geleneksel satış kanallarının hızla yerini teknolojiye bıraktığı günümüzde, dünya turizminde söz sahibi ülkeler arasında yer almak hedefi olan ülkemizin, küresel gelişmelerin karşısında olmak gibi bir uygulamaya geçeceği beklenmemelidir. Hukukun üstünlüğünü her zaman ön planda tutan Birliğimiz, haksız rekabet koşullarına sebebiyet veren/verecek uygulamaların giderilmesi aşamasında, sektörün tüm paydaşlarının çıkarlarının korunması gerektiğini ana ilke olarak kabul etmektedir.

Ne var ki, gelinen bu noktada, Booking.com tarafından, mahkeme süreci devam etmesine karşın, devreye sokulan 'yurt içinden yurt içine rezervasyonlarda erişim engellemesi' konaklama sektörü açısından endişe ile takip edilmektedir. Söz konusu endişelerin giderilmesi ve gelişmelerin kalıcı olarak çözümü için tüm taraflarla temaslarımız devam etmektedir. Dileyen işletmelerin, İstanbul (5). Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2015/1174 E. sayılı dosyasına 'tedbir kararından zarar gören üçüncü kişi' sıfatıyla söz konusu Mahkeme'ye 6 Nisan 2017 Perşembe gününe kadar verecekleri dilekçe ile 'İhtiyati Tedbir Kararı'na itiraz hakları bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Booking.com'un küresel pazarda etkinliği ve ülkemize yönelik olası olumsuz algının oluşmaması açısından sektör örgütleri ile sektör mensuplarının ılımlı, uzlaşmacı ve kapsayıcı bir tavır sergilemesi, zor bir süreç içerisinde olan Türk turizminin gerekliliği ve önceliği olmalıdır."